Nejdéle žijící žena světa mohla zfalšovat svůj věk. Vědci zpochybňují jejích 122 let

Žena, která se měla dožít nejvyššího věku v historii lidstva, možná nebyla tak stará, jak se předpokládalo. Ruští výzkumníci totiž vydali článek, ve kterém tvrdí, že 122letá Jeanne Calmentová ve skutečnosti zemřela mnohem dřív a po dlouhé roky se za ni vydávala její dcera Yvonne.

Jeanne Calmentová měla zemřít v srpnu roku 1997 ve francouzském městě Arles ve věku 122 let a 164 dní, díky čemuž si dříve vysloužila zápis v Guinnessově knize rekordů.

Ruští výzkumníci teď ovšem tvrdí, že Calmentová byla na smrtelné posteli o 23 let mladší. Namítají, že domnělá rekordmanka byla ve skutečnosti Jeannina 99letá dcera Yvonne.

Americký deník Huffington Post s odkazem na právě vydaný článek z vědecké platformy ResearchGate informoval, že podle Rusů Jeanne zesnula už v roce 1934 a Yvonne si přisvojila její identitu, aby rodina nemusela platit dědickou daň.

Autoři studie, matematik Nikolaj Zak a gerontolog Valerij Novoselov, upozorňují, že na občanském průkazu z třicátých let má Jeanne jinou barvu vlasů a jinou výšku postavy, než měla mít v pozdějších letech.

Novoselov své závěry v rozhovoru pro vědecký web LeafScience.org dále obhajuje tím, že manžel Jeanniny dcery Yvonne Frédéric Billot se nikdy znovu neoženil, ačkoli mu v době Yvonniny smrti mělo být jen 42 let.

"Podle našich informací navíc Frédéric velmi dobře vycházel s domnělou Jeanne a společně pak vychovávali Yvonnina syna Jeana Paula," doplnil výzkumník.

Se svým kolegou rovněž zkontrolovali rodný list chůvy, která Jeanne podle jejích vlastních slov vodila v dětství do školy. "Zjistili jsme, že byla jen o deset let mladší než Jeanne, takže do školy mohla doprovázet až Jeanninu dceru Yvonne," vysvětlil Novoselov.

Poukázal také na skutečnost, že údajná Jeanne Calmentová většinu svých osobních dokumentů zničila místo toho, aby je poskytla archivu v Arles. To podle něj napovídá, že rodina před veřejností něco skrývala.

Francouzský gerontolog Jean-Marie Robine, který měl v 90. letech za úkol ověřit Jeannin věk, ovšem nově zveřejněnou teorii zpochybnil a označil ji za nesmysl. "Důkazy, o které se autoři opírají, jsou chabé," řekl pro americký list National Post.

Robine dále argumentoval, že při ověřování kladl Calmentové otázky, které by dokázala správně zodpovědět jen ona - ptal se jí například na jméno jejího učitele matematiky.

"Lež takovýchto rozměrů by přece nemohla zůstat skrytá po více než 80 let. Představte si, jaké množství lidí by muselo lhát. Není přece možné, aby Jeannin manžel Fernand ze dne na den zaměnil svou dceru za svou manželku a nikdo by si ničeho nevšiml," zdůraznil Robine.

Jediný způsob, jak určit, co je pravda, teď představuje exhumace těl, která by následně mířila na testy. Pokud by se ukázalo, že jsou podezření oprávněná, stala by se rekordmankou Američanka Sarah Knaussová, která zesnula v roce 1999 ve věku 119 let.

Jiná žena z Čečenska tvrdila, že jí je dokonce 129 let: