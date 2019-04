Nechte se po smrti kompostovat, zachráníte tak planetu, nabízí hřbitov ve Skotsku

Americký stát Washington bude brzy prvním na světě, který povolí kompostování lidských ostatků. Díky této ekologické inovaci tak lidé pomůžou přírodě i po své smrti. Alternativu pohřbívání chce zavést i jeden skotský hřbitov, který v současnosti nabízí možnost postavit místo náhrobku strom.

Na nový způsob pohřbívání ostatků přišli před časem američtí akademici. Přetvoření lidských ostatků v kompost je v současné době povoleno v americkém státě Washington. Ekologickou alternativu pohřbu by podle Simona Craufurda, zakladatele přírodního hřbitova Craufurdland Wood ve městě Kilmarnock, mělo nabízet také Skotsko, citoval jej britský deník The Times.

Kompostování začíná uložením lidských ostatků společně s dalšími organickými materiály, jako jsou dřevěné třísky, vojtěška nebo sláma, do speciálního válce. Do něj je pak vehnán vzduch a směs je ohřívána po dobu tří dnů na 55 stupňů Celsia. Výsledkem je kompost, který může být využit při pěstování rostlin.

Inženýrka Katrina Spadeová ze Seattlu, jedna ze spoluautorek projektu, doufá, že kompostování lidských ostatků promění v budoucnu hřbitovy v zahrady.

Crauford považuje její nápad za "naprosto skvělý". "Měli bychom podpořit vývoj jakékoliv technologie, která pomůže vyhnout se ničení okolí," dodal.

Zakladatel skotského přírodního pohřebiště již nyní svým klientům nabízí upravenou verzi kompostování, zájemci si mohou nechat rok po své smrti vysadit u hrobu strom, který čerpá živiny z lidských ostatků.

Skotský architekt Bob Tait to považuje za vynikající nápad, který by pomohl vyřešit problém s nedostatkem pohřebních míst. Sám v roce 2017 navrhoval zkušební "zelené" pohřebiště nedaleko Edinburghu, to však bylo nakonec zamítnuto úřady.

Video: Digitální náhrobek? Spojuje hrob a internet