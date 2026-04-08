Naděje už není. Velryba Timmy pomalu umírá, experti jen bezmocně přihlížejí

Zdravotní stav velryby, která uvázla na mělčině na severu Německa, se dál zhoršuje. Pokusy o její záchranu odborníci definitivně vzdali. Vyzvednutí mladého keporkaka pomocí dánského katamaránu podle nich není možné, zvířeti by jen ublížilo. Čeká se tak už jen na to, kdy kytovec uhyne.

Mladý keporkak, který uvázl u německých břehů, už nemá naději na záchranu. Čeká se tak už jen na to, kdy kytovec uhyne.Foto: Reuters
Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba s přezdívkou Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout.

Potřetí keporkak uvázl minulý týden na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Podle odborníků je nyní zdravotní stav zvířete tak špatný, že už neexistuje naděje, že by se mu podařilo osvobodit vlastními silami. Nabídku z Dánska, které chtělo poskytnout k záchranné operaci speciální katamarán, Německo nepřijalo. Podle expertů už to není možné kvůli špatnému zdravotnímu stavu zvířete, především jeho kůže, která je potrhaná. Při pásání ke katamaránu by hrozilo její stržení.

„Je to jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem za svých 28 let jako ministr musel přijmout,“ uvedl ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus. Podle něj je zdravotní stav velryby velmi vážný a zvíře pomalu umírá. „Nevíme jen, jak dlouho bude ještě tento proces trvat… Vědecké poznatky nám říkají, že leží-li na souši, je to kolem pěti dní, je-li ve vodě, může to trvat i déle,“ řekl.

Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba. | Video: Brian Allen KSFY

Úřady vyloučily, že by mohly zvíře utratit. Běžně dostupné metody jako použití harpuny či podání jedu s sebou totiž podle odborníků nesou velké riziko, že by nemusely zapůsobit hned a mohly by zvířeti způsobit jen další utrpení.

Podle ministra Backhause mají úřady už hotový plán, jak mrtvé zvíře později vyprostit. Mršinu dostanou k dispozici odborníci, aby ji prozkoumali. S preparací velryby se v tuto chvíli nepočítá.

