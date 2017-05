před 1 hodinou

Na vyhlášení vítězů letošních Žánrových Cen Anděl 17. května zahrají v Lucerna Music Baru PSH s Vladimirem 518, elektronický producent Boris Carloff a folková skupina Žamboši. Koncert je pro všechny příchozí zdarma a začíná ve 20:30. V žánrových kategoriích letos mohou uspět například zpěvačka Lenny, frontman skupiny Květy Martin Kyšperský, dné, majitel letošních cen Vinyla a Apollo za instrumentální album These Semi Feelings, They Are Everywhere nebo kapely Prago Union a Master's Hammer. Andělé v hlavních popových kategoriích se budou předávat 22. května.

Pokračujte dál