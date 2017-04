Žánroví Andělé budou nakonec i letos. Vyhrát může Lenny, dné nebo Midi Lidi

před 1 hodinou

Ani letošní předáváná hudebních Cen Anděl, které poprvé po třinácti letech nebude pořádat Lešek Wronka a jeho tým, se nakonec neobejde bez žánrových cen. Předání proběhne 17. května v pražském Lucerna Music Baru. O vítězích v deseti kategoriích budou hlasovat hudební novináři, kteří žánry dlouhodobě sledují. Večer v Lucerna Music Baru odmoderuje zpěvák Honza Křížek. Novým pořadatelem celé akce je česká sekce Mezinárodní federace hudebního průmyslu.

Doporučujeme

Žánroví Andělé se letos z ekonomických důvodů původně udělovat neměli.

"Svaz autorů a interpretů oslovil Platformu nezávislých českých vydavatelů a navrhl, aby se všichni zainteresovaní spojili a žánrové ceny mohly pokračovat. To se stalo, a tak Svaz autorů ve spolupráci garanty žánrových kategorií připravují předání cen v podobném rozsahu jako v minulých ročnících," vysvětluje mluvčí akce Zdena Selingerová.

Ceny ve "vedlejších" kategoriích se budou udílet pět dní před hlavními Anděly, tedy 17. května.

Nominace za rok 2016:

Alternativní hudba:

Beata Hlavenková (album Scintilla), Martin Evžen Kyšperský (Vlakem), Jarda Svoboda (Solo)

Elekronická hudba:

dné (These Semi Feelings, They Are Everywhere - vítěz letošních cen Vinyla i Apollo), Himalayan Dalai Lama (Lama), Midi Lidi (Give Masterpiece a Chance)

Folk & Country

Jablkoň (Vykolejená), Jan Řepka (Rozjímání o sendviči) a Martina Trchová & Trio (Holobyt)

Hard & Heavy

Demimonde (Cygnus Oddyssey), Master's Hammer (Formulae), Necrocock (Houbařské album)

Hip-hop

Prago Union (Smrt žije), Pio Squad (Stromy v bouři), MC Gey (R?p-Life)

Jazz & Blues

David Dorůžka (Autumn Tales), Vertigo (Nononononininini), Vilém Spilka Quartet (Podvod)

Punk a hard core

Kovadlina (Životy těch druhých), Resurgo (V zajetí myšlenek), Ucházím (Fragmenty vášní)

Rock & Pop

Lenny (Hearts), Něžná noc (Neměj strach) a Vltava (Čaroděj)

Ska a reggae

The Chancers (Trigger Warning), Nevereš (Zpátky na strop), Pub Animals (Fatherland), Michal Šeps (On přijde)

World music

Jitka Šuranská Trio (Divé husy), Jiří Slavík (Mateřština), Ridina Ahmedová & Petr Tichý (HLASkontraBAS)

Nejvíce nominací ve 'velkých' Cenách Anděl získala v hlasování akademiků zpěvačka Lenny, která může získat sošku od Jaroslava Róny v kategoriích album roku (Hearst), skladba roku (Hell.o), zpěvačka roku a videoklip roku (Hell.o).

Související články