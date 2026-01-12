Na obloze se něco děje: spirála, která se v noci objevila nad Českem, nevznikla náhodou

Neobvyklý světelný úkaz, který v neděli večer zaujal pozorovatele na obloze nad Českem a dalšími částmi Evropy, má podle odborníků pozemské vysvětlení. Velká zářící spirála, viditelná několik minut, byla podle České astronomické společnosti zmrzlým oblakem paliva z rakety Falcon 9 společnosti SpaceX, kterou vlastní miliardář Elon Musk.
Na noční obloze se v neděli večer objevila výrazná spirálovitá struktura připomínající svítící mrak, která vyvolala vlnu dotazů i spekulací. Podle České astronomické společnosti však nejde o žádný záhadný jev. Odborníci se domnívají, že podívanou způsobil zmrzlý oblak paliva.
Co je Falcon 9
Falcon 9 je opakovaně použitelná dvoustupňová raketa. Po startu její první stupeň vynese náklad – například satelit – do vesmíru a následně se oddělí a zamíří zpět k Zemi. Druhý stupeň mezitím pokračuje v letu a dopraví náklad na přesně určenou oběžnou dráhu.
Raketa Falcon 9 odstartovala 11. ledna 2026 ve 14:44 středoevropského času z kalifornského kosmodromu Vandenberg. Nesla náklad v rámci mise s názvem Twilight. Jakmile horní stupeň rakety splnil svůj úkol a uvolnil družice na oběžnou dráhu, zbavil se přebytečného paliva. To je běžný a záměrný postup: palivo se vypouští proto, aby se stupeň bezpečně zbrzdil a shořel v atmosféře, místo aby se z něj stal neovladatelný kus kosmického odpadu.
Ve velké výšce palivo okamžitě zmrzne a vytvoří oblak drobných částic. Ty jsou osvětlené Sluncem, i když je u nás už šero nebo tma, a proto jsou ze Země viditelné jako světlý, pomalu se pohybující útvar. Pokud se raketa při tom mírně otáčí, oblak může získat charakteristický spirálovitý tvar.
Podobné úkazy se dají spatřit jen za určitých podmínek. Raketa musí startovat z Vandenbergu, tedy na tzv. polární dráhu, a zároveň musí být správné načasování – ideálně soumrak nebo začátek noci nad střední Evropou. Právě tehdy je horní stupeň ještě osvětlený Sluncem, zatímco pozorovatelé na Zemi už mají tmavou oblohu.
Mise Twilight je podle astronomů dobrým příkladem letu, u kterého lze podobný jev očekávat i v budoucnu. Obecně platí, že kdykoli Falcon 9 startuje z Kalifornie a u nás je krátce před západem Slunce nebo krátce po něm, existuje šance, že se podobná podívaná na obloze znovu objeví – zejména v zimě a na jaře, případně během letních nocí.
Mise s názvem Twilight má za úkol vynést na oběžnou dráhu větší počet menších družic patřících různým společnostem a institucím. SpaceX tím navazuje na svůj zavedený model sdílených startů, kdy zákazníkům nabízí možnost dopravit satelity na přesně zvolenou dráhu kolem Země.
Zdroj: Česká astronomická společnost, BBC
