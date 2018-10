Muž roky předstíral, že umírá na leukemii. Od tchyně vymámil desítky tisíc korun

Lhal manželce i kamarádům ve sportovním týmu, že umírá na rakovinu. Od týmu i tchyně dostal peníze na léčbu v Americe, kde si ale užíval. Soud minulý týden potrestal podvodníka z anglického Leicesteru dvouroční podmínkou a veřejně prospěšnými pracemi.

Roky jí lhal a vymámil od její matky dva tisíce liber (v přepočtu 59 tisíc korun). Lucy Witchardová z anglického Leicesteru až po pěti letech soužití pochopila, že její manžel David Carroll nejenže nezemře, ale ani nemá rakovinu, jak jí při seznámení tvrdil.

Lucy a David se potkali v roce 2006, vzali se o pět let později. Po celou dobu David Carroll své partnerce a později manželce tvrdil, že umírá na leukemii. Tchyně mu navíc dala dva tisíce liber na léčbu ve Spojených státech, když se dozvěděla, že nemoc údajně postoupila do terminální fáze.

Zdrcená žena, která se již s Carrollem rozvedla, pro zpravodajský web BBC přiznala, že jí muž lhal i o tom, že má rakovinu žaludku a prostaty.

Pokoušela se ho doprovodit do nemocnice na chemoterapii, ale manžel jí to nedovolil. "Řekl, že mě před tím chrání a že by ho to akorát rozhodilo, kdybych tam s ním byla," řekla Lucy Witchardová.

O jeho léčbě častokrát zapochybovala. "Vyhrožoval mi, že mě opustí, když mu nevěřím," vzpomíná žena.

Věci do souvislostí si začala dávat v momentě, kdy si manžel ve Spojených státech spíše užíval, než se léčil. Lucy ho proto po návratu konfrontovala, ale David po ní vystartoval a pokračoval dál ve své hře. Do ní navíc zapojil i kolegu z práce, který Lucy volal a předstíral, že je Carrollův ošetřující lékař. "To už jsem věděla, že naše manželství je v troskách. Tolik mi toho v životě vzal," dodala.

Nebyla ale jediná, na koho hrál David Carroll smrtelně nemocného pacienta. Přesvědčil i kolegy v ragbyovém týmu. Nejdřív jim řekl, že mu lékaři objevili z krevních testů leukemii a později i srdeční vadu. Sportovci pro něj proto uspořádali sbírku, ve které vybrali přes dva tisíce liber.

David Carroll nakonec skončil před soudem, který mu za podvod udělil dvouroční podmínku. Navíc musí odpracovat 180 hodin veřejně prospěšných prací a zaplatit pokutu dva tisíce liber.

