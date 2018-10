Zemřel youtuber, který točil o rakovině. Jeho boj s nemocí sledovaly statisíce lidí

Ve věku 32 let zemřel oblíbený britský youtuber Daniel Thomas známý pod přezdívkou PeeWeeToms. Ve svých videích poslední tři roky sdílel svůj zápas se zhoubným nádorem plic, který 28. září prohrál. Thomasova rodina však hodlá v publikování videoblogů, které pomáhaly dalším pacientům vyrovnat se s nepříznivou diagnózou, pokračovat i po youtuberově smrti.

Mnoha lidem s jeho diagnózou by se zhroutil svět a svůj smutek by řešili jen v kruhu nejbližších lidí. Angličan Daniel Thomas se ale se špatnou zprávou lékařů, kteří u něj našli vzácnou formu nádoru plic, vyrovnával po svém.

V roce 2015 si na YouTube založil kanál PeeWeeToms, kam přidával videoblogy o svém boji s rakovinou, aby dodal naději dalším pacientům, kterým nemoc obrátila život vzhůru nohama.

V natáčení videí pokračoval až do pátku 28. září, kdy svůj statečný zápas prohrál. Smutnou novinu oznámili více než stovce tisíců diváků, kteří Thomase pravidelně sledovali, youtuberovi rodiče, bratři a manželka.

"Upřímně děkujeme, že jste Danovi na jeho těžké cestě dodávali kuráž, která mu tolik pomáhala. Slova nedovedou vyjádřit, jak se teď všichni cítíme, ale doufáme, že nás na naší cestě budete i nadále následovat," řekl divákům jeden z Thomasových bratrů.

Sám youtuber ve svém závěrečném videoblogu z 24. září přiznal, že se jeho choroba natolik zhoršila, že lékaři vyloučili možnost léčby pomocí chemoterapie. Svěřil se, že se cítí vyčerpaně, protože zhoubný pleomorfní sarkom se rozšířil po celém jeho těle, což dvaatřicetiletému muži způsobilo nesnesitelné bolesti. Poslední dny života proto trávil v péči hospice.

"Je to k vzteku, když si uvědomím, že všechny věci, které jsem měl ještě v plánu, už nikdy nebudu moci udělat. Ani netušíte, jak obtížné je vysvětlit okolnímu světu, co prožívám. Je to pro mě strašlivý šok a nemůžu se ho žádným způsobem zbavit," pokusil se Thomas přiblížit ve svém posledním videu, ve kterém leží v posteli s výrazem utrpení na tváři.

Svým příznivcům youtuber oznámil, že už si připadá příliš slabý na to, aby stále zvládl publikovat další videa, ale slíbil, že o jeho stavu bude publikum informovat jeho rodina. Ta po Thomasově smrti potvrdila, že bude youtuberův kanál dále udržovat. Jeho matka dokonce slíbila, že se na internetu brzy objeví některá nevydaná videa, která PeeWeeToms stihl natočit, ještě než zhoubnému nádoru podlehl.

"Hodláme vás povzbuzovat, ať už jste kdokoli a kdekoli. Protože přesně tak by to udělal Dan. Pokud nám tu po sobě zanechal nějaký odkaz, tak je to tento: Držte se, dělejte to, co máte rádi, a užívejte si každou minutu. Právě takhle totiž Dan žil," vzkázal ve videu dalším pacientům s rakovinou Thomasův otec.