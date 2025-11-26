Muž nebyl týdny na záchodě, zemřel. Lékaři v jeho útrobách našli devět kilo stolice

Rodina Jamese Stewarta, muže s intelektuálním a vývojovým postižením, svěřila svého příbuzného do péče pečovatelského domu Clear Skies Ahead v Ohiu ve Spojených státech. Věřila totiž, že tam jejich blízký získá podporu, kterou potřebuje každý den - a kterou mu oni sami nemohou nabídnout. Místo toho dnes stojí před soudem a snaží se prokázat, že James zemřel na následky fatálního zanedbání poskytované péče.
Podle žaloby, kterou rodina poskytla deníku The Independent, měl James Stewart dlouhodobé potíže se zácpou. Navíc užíval léky se silnými vedlejšími gastrointestinálními účinky. Příbuzní zemřelého tvrdí, že personál zařízení musel o mužově zdravotním stavu vědět. Přesto však nikdo nekonal.
BAZETTA TWP., Ohio - A wrongful death lawsuit has been filed against Clear Skies Ahead, a Bazetta Township group home, alleging staff failed to act for days as 41-year-old James Stewart showed signs of severe constipation and declining health.— Andrea (@and_kell) November 16, 2025
According to the complaint, staff…
"James týdny upozorňoval na bolesti břicha a zhoršující se stav," stojí v žalobě. Zaměstnanci domu si údajně všimli nafouklého břicha, podlitin i změn chování. Podle rodiny však neudělali téměř nic: nevolali lékaře, neinformovali příbuzné, nezasáhli. Muž tak zřejmě žil týdny ve velkých bolestech a bez možnosti se vyprázdnit.
Z dokumentů vyplývá, že Stewart neměl pohyb střev možná několik týdnů, možná až měsíc. Advokát rodiny Matt Mooney tvrdí, že žaloba má jasný cíl: zabránit opakování podobných situací.
"Domy jako Clear Skies Ahead nesou zodpovědnost za naše nejzranitelnější blízké," uvedl. "To, co se stalo Jamesovi, je drásavou připomínkou toho, co může nastat, když se tato odpovědnost ignoruje."
V den Stewartovy smrti, 15. listopadu 2024, měl pracovník domu klienta vyzvat, aby si ‘sedl na toaletu’. Muž to už ale nedokázal. O pár hodin později jej našli v pokoji bezvládně ležet: s břichem tak napjatým a zbarveným, že zasahující záchranáři okamžitě poznali závažnost situace.
Lékaři v nemocnici už nedokázali muži pomoci. Pitva potvrdila, že jeho tlusté střevo zablokoval extrémně ztvrdlý obsah vážící více než devět kilogramů. Obrovský tlak vytvořil mikrotrhliny, skrz které se do mužovi dutiny břišní dostal vzduch. "James nemusel zemřít. Kdyby byl ošetřován s důstojností a podle svého individuálního plánu péče, nic z toho by se nestalo," stojí si za svým právník pozůstalých.