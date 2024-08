Mladí lidé z generace Z a mileniálové odmítají zvedat telefon, bojí se špatných zpráv

Čtvrtina lidí ve věku 18 až 34 let nikdy nezvedá telefon. Zvonění telefonu ignorují, odpovídají prostřednictvím textových zpráv nebo si vyhledávají neznámá telefonní čísla na internetu. Zjištění vyplynulo z nedávného průzkumu, kterého se účastnily dva tisíce lidí. Podle průzkumu dávají mladí lidé přednost textovým zprávám před telefonáty, zatímco pro starší generace je telefonování běžná věc.

Zjištění vyplynulo z nedávného průzkumu společnosti Upswitch, o němž informoval web stanice BBC. Podle průzkumu 70 procent lidí ve věku 18 až 34 let dává přednost textovým zprávám před telefonáty, zatímco pro starší generace je telefonování běžná věc. "Mladí lidé si nikdy nenavykli mluvit po telefonu a přijde jim to divné, protože volání pro ně není normou," říká psycholožka Elena Touroniová. Proto v mladých lidech zazvonění telefonu nebo tiché rozsvícení jeho obrazovky, jelikož nikdo mladší 35 let snad nemá zapnuté vyzvánění, může vyvolávat obavy z nejhoršího. Více než polovina respondentů v průzkumu Upswitch přiznala, že nečekaný telefonát v jejich očích značí špatné zprávy.

Psychoterapeutka Eloise Skinnerová tvrdí, že úzkost z telefonátů pramení z asociace s něčím negativním, z pocitu zlé předtuchy nebo strachu. "S tím, jak jsou naše životy čím dál více vytížené a pracovní povinnosti nepředvídatelné, máme méně času zavolat svým kamarádům, abychom si popovídali. Telefonní hovory jsou tak stále více vyhrazené pro důležité životní zprávy, které mohou být často komplikované a náročné," dodala.

Volání ne, hlasovky ano

"To je přesně ono," přiznal 26letý Jack Longley a dodal, že neznámá čísla nikdy nezvedá, protože na druhé straně jsou buď podvodníci, nebo prodejci přes telefon. "Je jednodušší hovory ignorovat než se pídit po tom, které z nich jsou legitimní," dovysvětlil Longley.

To, že mladí lidé netelefonují, však neznamená, že nejsou v kontaktu se svými přáteli. "Naše skupinové chaty jsou po celý den plné banálních zpráv, memů, drbů a v poslední době i hlasových zpráv," napsala Yasmin Rufoová BBC. Mnoho konverzací se odehrává na sociálních sítích, obzvláště na Instagramu a Snapchatu, kde lze spolu s textem lehce posílat obrázky nebo memy.

Zatímco na odmítání telefonátů se mladé generace shodnou, hlasové zprávy je rozdělují. V průzkumu 37 procent osob ve věku 18 až 34 let uvedlo, že hlasové zprávy jsou jejich oblíbeným způsobem komunikace. Přitom ve věkové skupině 35 až 54 let dává hlasovým vzkazům přednost před voláním pouhé jedno procento osob.

Do jaké míry však fobie z telefonování v osobním životě může začít ovlivňovat pracovní život? Henry Nelson-Case je 31letý právník a tvůrce série videí "přetížených mileniálů", se kterou se lze až bolestivě ztotožnit. Scénky ztvárňují úzkost z poslání celofiremního e-mailu, zdvořilé odmítnutí práce přesčas a samozřejmě jedna je o zaměstnanci, který udělá cokoli, aby se vyhnul telefonátu. Nelson-Case se nechal slyšet, že telefonování nesnáší kvůli úzkosti spojené s hovory v reálném čase, možným trapasům, nenalezení odpovědi a tlaku na okamžitou reakci.

"Telefonování je více odhalující a vyžaduje vyšší míru intimity, zatímco zasílání zpráv umožňuje odstup a navázání kontaktu bez pocitu zranitelnosti," popisuje psycholožka Touroniová. Před 25 lety se lidé bezpochyby bránili přechodu z faxu na e-mail, ale díky této změně se komunikace stala mnohem efektivnější. Možná nastal čas uvědomit si sílu textu a stejně jako se lidé zbavili faxu v 90. letech, můžou opustit obávané telefonáty v roce 2024.

Video: Kvůli telefonům leniví paměť (21. 8. 2022):