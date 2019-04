Miley Cyrusová lezla po vzácných stromech a fotila se na Instagram, lidé ji kritizují

Americká zpěvačka a herečka zveřejnila na svém Instagramu několik snímků z focení v kalifornském národním parku Joshua Tree. Na dvou z nich přitom sedí na vzácných a ohrožených jukách krátkolistých. Cyrusová tím porušila pravidla chování v národním parku, na což upozornil i aktivistický účet Joshua Tree Hates You (Joshua Tree tě nenávidí). Ten již několik měsíců poukazuje na veškeré nevhodné chování v parku. K výzvě, aby zpěvačka fotky smazala, se na Instagramu připojili i další lidé.

Anonym za účtem Joshua Tree Hates You zpěvačku v komentářích pod jednou z fotek upozornil, že juky krátkolisté jsou rostliny s velmi mělkými kořeny a patří mezi ohrožené druhy rostlin, jež zrají až padesát let. "Sezení, lezení, houpání, stání, věšení se nebo sahání na tyto sukulenty jsou porušením zákona," napsal pod příspěvek aktivista.

Jakékoliv lidské zásahy a nevhodné chování navíc ohrožují jejich strukturu a stav. "Prosím, buďte ohleduplná a přestaňte přispívat k jejich vyhynutí. Nejste jediný člověk, který si myslí, že juky krátkolisté vypadají dobře na fotkách na Instagramu! Prosím, smažte tuto fotku, aby si ostatní turisté nemysleli, že je to dobrý nápad, a neopakovali vaše nevhodné chování," dodal.

Kalifornský národní park se dosud vzpamatovává z takzvaného shutdownu, kdy bylo na začátku roku v USA omezeno financování veřejných institucí a mnoho státních zaměstnanců nedostávalo výplaty. Park zůstal otevřený, ale strážní měli neplacené volno. Když se po více než měsíční pauze vrátili do práce, našli v parku pokácené stromy, posprejované kameny, odpadky a přeplněné toalety.

Spoustu škod utrpěly také ikonické juky krátkolisté, podle kterých je park pojmenovaný. Ty přitom rostou o jeden až osm centimetrů ročně a žijí stovky let. Náprava škod vzniklých během měsíčního shutdownu přitom podle Curta Sauera, bývalého správce parku, může trvat stovky let. "To, co se našemu parku stalo v posledních 34 dnech, je neopravitelné během dalších 200 nebo 300 let," uvedl již v lednu Sauer.

"Její fotky mají ukázat, že šplhání po těchto ohrožených rostlinách je cool. Spoléhám na ni, že to napraví a využije svých kanálů k tomu, aby nám pomohla uchovat tyhle starobylé krásky," řekla serveru Travel and Leisure Susan Burnettová, manažerka hotelu Mojave Sands, který provozuje v národním parku.

Člověk za účtem Joshua Tree Hates You navíc Cyrusovou nařkl z toho, že si jenom hraje na ochránkyni přírody, přitom ale dává na Instagram fotky, které učí veřejnost nevhodnému chování.