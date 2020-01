"Meghan z Británie vyštval bulvár." Média řeší rasismus i kritiku vévodkyně

Kauza kolem ústupu prince Harryho a jeho ženy Meghan z předních pozic v královské rodině opět rozvířila debatu o rasismu v Británii a terčem kritiky je především místní bulvární tisk.

Média připomínají sporné výroky například o "exotické DNA" současné vévodkyně ze Sussexu a přináší zprávy, které nasvědčují dvojímu metru bulváru. Meghan například opakovaně čelila kritice za stejné chování, o jakém se u manželky prince Williama Kate psalo pozitivně či neutrálně.

Harry a Meghan si na bulvár stěžují v podstatě od samého počátku jejich vztahu. Už v listopadu 2016 vydal 35letý princ prohlášení kritizující "rasistické narážky" některých komentářů, jakož i "otevřený sexismus a rasismus" na sociálních sítích. Loni pak královský pár média obvinil z "neutuchající propagandy" a šikany.

Ke stížnostem se na podzim připojilo i několik desítek britských poslankyň, které pro změnu hovořily o "staromódních a koloniálních podtónech" v tisku. Naznačily, že bulvár zveřejňoval i sdělení, jejichž cílem bylo "ublížit ženě bez jakéhokoli zřejmého důvodu".

Například list Daily Mail v minulosti vévodkyni Meghan spojil s kriminálními gangy z Comptonu na předměstí Los Angeles, zatímco sestra britského premiéra Rachel Johnsonová v komentáři pro nedělník Mail on Sunday napsala, že bývalá herečka tmavé pleti přinese do královského rodu "pestrou a exotickou DNA".

Loni na jaře zase rozhlasový moderátor BBC Danny Baker po narození syna Harryho a Meghan zveřejnil na twitteru fotografii s malým šimpanzem, kterou doprovodil popiskem "královské dítě opouští nemocnici". Posléze byl z BBC propuštěn.

Web BuzzFeed News kromě toho našel řadu případů, kdy bulvár neměřil Meghan a Harrymu stejným metrem jako vévodkyni Kate a jejímu manželovi. Daily Mail se v jednom z titulků tázal, proč si těhotná Meghan "nemůže přestat sahat na bříško", zatímco u Kate o rok dříve psal o "něžných" dotecích. Deník Daily Express zase před rokem kritizoval Meghan za oblibu v konzumaci avokád, ačkoli dříve o tomto plodu psal jako o léku na ranní nevolnost pro Kate. BuzzFeed News podobných příkladů uvádí deset.

"Britský tisk uspěl ve své zjevné snaze vyštvat Meghan z Británie," napsala v komentáři na webu deníku The New York Times (NYT) lektorka žurnalistiky na Univerzitě Jižní Kalifornie Afua Hirschová. Akademička a autorka knihy "Brit(ish)" o rasismu v britské společnosti se domnívá, že "rasistický přístup" bulváru k Meghan nebylo možné přehlédnout už od prvního titulku.

"To, jak se k ní chovali, dokazuje, co mnozí z nás vždy věděli: Nehledě na to, jak jste krásní, koho si vezmete, jaké paláce obýváte, jaké charity podporujete,… v této společnosti vás rasismus bude vždy pronásledovat," dodala.

Podobná obvinění vznesli i další komentátoři nebo labouristický poslanec Clive Lewis. Ministryně vnitra Priti Patelová se ale domnívá, že rasismus nesehrál roli při rozhodnutí vévody a vévodkyně ze Sussexu ustoupit z jejich současných rolí. BBC v pondělí řekla, že nic takového v médiích nezaznamenala. Jiní analytici zase připomínají, že Meghan rozhodně není prvním členem královské rodiny, který má s britským bulvárem problémy.

Ať už bylo příčinou napjatých vztahů cokoli, Harry a Meghan plánují po odklonu od monarchie komunikaci s médii výrazně změnit. Na svém novém webu uvedli, že už nechtějí být součástí takzvaného královského rozpisu, což je systém komunikace s vybranými deníky, včetně čtyř bulvárních. Exkluzivní přístup budou umožňovat "důvěryhodným titulům, které se zaměřují na objektivní zpravodajství".

Video: Vichřice jménem Meghan