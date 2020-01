Harry i Meghan jsou dávno milionáři, vydělávat si můžou psaním knih a Instagramem

Od minulého týdne, kdy vévodové ze Sussexu oznámili, že už nechtějí vystupovat jako "přední" členové královské rodiny a hodlají být finančně nezávislí, experti přemítají, co by dvojice mohla dělat. "Myslím si, že mohou získat peníze z psaní knih a nejspíš i z televize," uvádí David McClure, autor knížky o královských financích.

Britská média od minulé středy do detailů popisují, jak vypadá nynější financování páru a co by pro Harryho a Meghan osamostatnění z finančního hlediska znamenalo. Experti na královskou rodinu spekulují, že by si dvojice mohla vydělávat psaním knih, televizními pořady či veřejnými vystoupeními.

Jak napsal britský list The Daily Telegraph, Harry je asi desetkrát bohatší než jeho žena. Jeho jmění se odhaduje na 30 milionů liber (v přepočtu přes 800 milionů korun), Meghanino na asi 3,8 milionu liber (asi 110 milionů korun).

Kdo za ně v současné době platí? Asi 95 procent jejich příjmů pochází od Harryho otce Charlese, prince z Walesu. Ten jim a stejně tak i svému druhému synovi Williamovi a jeho manželce Kate dává peníze na veškeré oficiální aktivity a vše hradí z výnosů Cornwallského vévodství, které je od 14. století zdrojem příjmů pro každého následníka trůnu.

Z těchto peněz jim rovněž princ Charles financuje i některé soukromé aktivity. Podle britské BBC to v letech 2018 a 2019 činilo přes pět milionů liber, tedy zhruba 147 milionů korun. Asi pět procent financí pro Harryho a Meghan šlo z královnina rozpočtu, který jí přiděluje ministerstvo financí.

Zůstane jim draze opravené sídlo?

Například ale renovace venkovského sídla Frogmore Cottage, kam se princ Harry a jeho žena Meghan přestěhovali, byla placena rovněž z peněz daňových poplatníků a přišla britskou státní pokladnu v přepočtu na 70 milionů korun. Sídlo je majetkem královny Alžběty. Jak v této souvislosti napsal deník The Guardian, není jasné, zda si pár v případě změny svého postavení bude moci sídlo ponechat, či zda v něm budou muset platit nějaký nájem.

S jakým bohatstvím mohou Harry a Meghan pro začátek počítat? Princ Harry a jeho bratr William podědili většinu z třináctimilionového majetku (přes 380 milionů korun) po své matce, princezně Dianě.

Má se rovněž za to, že dalších několik milionů liber činilo dědictví po Harryho prababičce, královně matce, říká královský zpravodaj britské BBC Nick Witchell. Meghan ve své herecké kariéře vydělávala asi 1,1 milionů korun za každý díl seriálu Kravaťáci. Psala rovněž lifestylový blog a vytvořila i vlastní kolekci pro jednu z kanadských módních značek.

Ochranku zřejmě zaplatí daňoví poplatníci

Harry a Meghan minulý týden na své stránce mimo jiné oznámili, že jejich nový status by měl znamenat, že již nebudou přijímat finance z takzvaného Suverénního fondu, a tak se z nich stanou "členové královské rodiny, kteří budou finančně nezávislí".

Jenže jak už bylo zmíněno, tento fond, ve kterém jsou peníze ze státního rozpočtu určené pro královnu, činí jen pět procent příjmů Harryho a Meghan. Zda se vzdají i dalších zdrojů financování, zatím není jasné, poznamenala k tomu BBC.

Z peněz daňových poplatníků je rovněž placena i ochranka královského páru. Loni stála 650 tisíc liber, zhruba více než 19 milionů korun. V případě stěhování do Kanady by se tato částka vyšplhala na milion liber, tedy více než 29 milionů korun. Podle britského deníku Evening Standard, se k tématu nedávno vyjádřil i kanadský premiér Justin Trudeau. Údajně ubezpečil královnu, že ochranu páru v zemi případně zajistí i z finančního hlediska kanadský stát.

Jak k tomu list nicméně poznamenal, to, že by země musela platit polovinu z odhadovaného milionu liber ročně, by mohlo vyvolat pobouření a poškodit obraz královské rodiny v Kanadě.

Peníze z psaní knih, televize nebo Instagramu

Harry a Meghan si dosud jako "přední" členové královské rodiny nemohli sami vydělávat. Jak by to chtěli dělat v budoucnosti, není zatím jasné. "Myslím si, že mohou získat peníze z psaní knih a nejspíš i z televize," uvádí David McClure, autor knížky o královských financích.

Na Instagramu má pár deset milionu sledujících a rovněž se přátelí s mnoha světovými celebritami, jako jsou George Clooney, Ellen deGeneresová či Oprah Winfreyová. Jak poznamenal britský list The Daily Telegraph, veřejná vystoupení by jim mohla vydělávat až okolo 15 milionů korun.

Pokud jde o budoucí status Harryho a Meghan, faktem je, že už existují členové královské rodiny, kteří pracují, například Harryho sestřenice, princezny Beatrice a Eugenie. Ty ale zároveň nevykonávají v rámci královské rodiny žádné oficiální funkce. Některé jejich výdaje nicméně i přesto musí platit daňoví poplatníci - například zajištění bezpečnosti na svatbě princezny Eugenie v roce 2018.

