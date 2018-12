Komunisté kapli u Klatov strhli, muž ji z vlastních peněz zachránil a nechal vysvětit

Ještě před pěti lety byla dominantou malé osady Vatětice poblíž Klatov střecha místního kravína. Dnes díky Jakubovi Vinčálkovi opět ční nad zalesněnými kopci věž kaple Panny Marie Bolestné. Záchranu kapličky, kterou v 70. letech minulého století zbourali komunisté, představila putovní výstava Má vlast cestami proměn.

"Vlastně jsem zabloudil. Jel jsem se podívat na nedaleký zámeček v Palvínově, který byl na prodej, přejel jsem ho a dojel do Vatětic. Když jsem vystoupil z auta, bylo mi jasné, že právě tady bych jednou chtěl zůstat natrvalo," vypráví Jakub Vinčálek.

Do malé osady se zamiloval na první pohled a po návratu domů začal shánět volné pozemky, které by mohl koupit. V tu dobu byl volný pouze jeden, právě na něm kdysi stávala kaple, ty ostatní s ruinami bývalého statku začal vykupovat potom.

"Základy jsme objevili úplnou náhodou. Byly ukryté v haldě kamení. Když jsme v archivu dohledali fotky původní kapličky, měli jsme jasno. Jako první přijde na řadu její obnova," přibližuje Vinčálek.

Později se stal i majitelem bývalého panského sídla, k němuž kaple původně náležela. Polorozpadlý pivovar musel nechat kvůli havarijnímu stavu strhnout, teď pracuje na záchraně stodoly.

Kameny ze zbouraných objektů posloužily při stavbě nové kaple. Výstavbu financoval Vinčálek z rodinných peněz. "Jsem člověk líný a chtěl jsem něco bezúdržbového, co bych nemusel každý rok natírat," směje se.

Původní kostelík byl totiž omítnutý. Nová kaplička má také na rozdíl od té původní mohutnější věž, zvon a kruchtu (vyvýšená část v zadní části lodi - pozn. red.). "Věž jsme museli udělat masivnější kvůli zvonu, v původní nikdy nebyl," vysvětluje Vinčálek.

Práce na obnově kaple začaly v roce 2012 a s drobnými přestávkami trvaly pět let. Loni v září ji Vinčálek nechal vysvětit.

"Jsem Pražák a místní by mě mohli vnímat jako náplavu. Nikdo z nich mi ale za celou dobu nedal najevo, že bych sem nepatřil. Právě naopak. Jsou velmi vděční za to, že se tu něco děje," chválí si soužití. Do Vatětic se chce přestěhovat natrvalo.

Obnova kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích je součástí putovní výstavy Má vlast cestami proměn, která upozorňuje na zdařilé rekonstrukce chátrajících objektů.

Nejhezčí proměny jsou rovněž každý rok oceňovány veřejným hlasováním na webu i odbornou porotou architektů pod vedením Josefa Pleskota.