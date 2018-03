před 58 minutami

Příběhy opomíjených a chátrajících objektů a míst nemusí vždy končit tragickým koncem. Díky iniciativě desítek dobrovolníků, sdružení, ale i zástupců místní samosprávy se jim daří vracet původní podobu. Na tyto snahy upozorňuje už několik let putovní výstava Má vlast cestami proměn. Ta je každoročně zahájena na Vyšehradě v Praze, odtud pak míří do všech krajů v Česku. Nejhezčí proměny jsou rovněž každý rok oceňovány, a to prostřednictvím veřejného hlasování na webu nebo pomocí hlasů odborné poroty architektů pod vedením Josefa Pleskota.

autor: Petra Jansová