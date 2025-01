České hry se roky potýkaly s krizí, teď mají znovu šanci vrátit se na výsluní

Nedávná léta přinesla českému hernímu průmyslu zásadní výzvy. Po letech růstu a rekordních výsledků nastalo období stagnace. Jeho obrat se meziročně nezvýšil a zisky dokonce klesly. Na vině je mimo jiné globální krize, která zasáhla technologický sektor, včetně videoher. Budoucnost však vypadá nadějně – předběžná data pro rok 2024 ale naznačují návrat k dvoucifernému růstu zisků.

Při příležitosti vývojářské konference Game Developers Session Asociace českých herních vývojářů představila aktuální data o stavu herního odvětví u nás. V roce 2023 se obrat meziročně snížil o jedno procento na hodnotu 5,537 miliardy korun. Ještě výraznější byl pokles zisků, které se snížily o osm procent na 1,94 miliardy korun.

Za stagnací obratu a poklesem ziskovosti stojí podle asociace jak globální faktory, tak specifické okolnosti v Česku. Globální investice do herního průmyslu v roce 2023 klesly o více než tři čtvrtiny oproti předchozímu roku.

"Svůj vliv na stav odvětví může mít i energetická krize i válka na Ukrajině. Je pochopitelné, že když rodiny mají méně peněz na běžné výdaje, tak jako první odstřihnou výdaje na zábavu. Co se války týče, do určité míry se to dotklo i zaměstnanosti v oblasti gamingu," vysvětluje předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák.

Problematický je i nezájem českých podnikatelů zakládat startupová studia. Na začátku roku 2024 zde působilo 166 herních firem, během roku 2023 pak vzniklo sedm nových, což zhruba odpovídá průměru posledních let. "Vnímáme to jako podprůměrné číslo. Česko by klidně mohlo vytvořit dvacet, třicet nových studií, čímž by zvýšilo šanci na to, že se některému z nich podaří prosadit a stát se velkou firmou, podobně, jako tomu bylo u světově nejprodávanější hry pro virtuální realitu vůbec, Beat Saberu, v roce 2018," popisuje situaci odborník.

Podle Baráka Česko dlouhodobě neposkytuje novým herním studiím dobré zázemí. Kromě toho, že systém soukromého financování vnímá jako nedostatečný, herní průmysl dosud ze strany státu nedostával žádnou podporu. To by měla změnit úprava Státního fondu kinematografie, která od příštího roku nově rozšíří podporu i na tvůrce videoher a animovaných děl.

Zástupci tuzemského herního průmyslu usilovali o zapojení státu zejména pomocí Asociace českých herních vývojářů dlouhodobě. V mnoha evropských zemích totiž podobné fondy pro herní studia už roky fungují. Z grantů mohou získat podporu například tvůrci v Polsku, Německu, Francii, Švédsku i na Slovensku. "Chceme fond nastavit tak, aby studia necítila potřebu zalíbit se aktuálním trendům. Inspirovali jsme se Slovenskem, kde jsme nezaznamenali žádné tendence studií se takto chovat," vysvětluje Barák.

Buďme na naše vývojáře hrdí, povzbuzuje šéf asociace

V oblasti tvorby her zůstala aktivita českých vývojářů stabilní. V roce 2023 vyšlo celkem 39 herních titulů, z toho 29 plných her, 10 v režimu předběžného přístupu a 10 dodatečných rozšíření.

"Můžeme být na naše hry hrdí. Například letos se datadisk ke hře Factorio, světovému fenoménu, po vydání dostal na první příčky prodejů na platformě Steam. Ta generuje odhadem asi 75 procent celkových prodejů her na počítače. Lidé ho znají po celém světě, často ale nevědí, že je z Česka. Pozornost si určitě zaslouží i Grey Zone Warfare z brněnského studia Madfingers," říká Barák.

Česká herní studia i přes problémy tvoří tituly se světovým dosahem. Mezi klíčové hry roku 2023, během kterého asociace data sbírala, patřily tituly Crime Boss: Rockay City, Last Train Home, Arma Reforger nebo nezávislá hra HROT.

Herní sektor čeká lepší budoucnost

Budoucnost pro Česko navíc nevypadá špatně. V roce 2024 by měl obrat českého herního průmyslu dosáhnout 6,5 miliardy korun, což by znamenalo návrat k dvoucifernému růstu o 17 procent. Dá se tak odhadovat, že si pozici na světovém trhu udrží.

Velká očekávání jsou spojena například s připravovaným druhým dílem Kingdom Come: Deliverance, který by mohl Česko opět katapultovat mezi globálně sledované hráče. "Pravděpodobně bude mít světový dopad, který skokově ovlivní čísla našeho trhu. Budeme ale muset vysvětlovat, že jde o záležitost jednoho studia, a ne stav celého průmyslu," vysvětluje odborník.

Velká studia, jako je i Warhorse stojící za Kingdom Come, totiž podle Baráka přináší 90 procent celkového obratu v tuzemském herním průmyslu. "Musíme se dívat i na malé a střední firmy, kterých je nejvíce a pro které je nyní situace těžší," vysvětluje předseda asociace.