Rusko chce zakázat českou hru o legiích. "Jen nás tím zviditelní," říká vývojář

Oktjabrský soud obdržel správní žalobu od petrohradské prokuratury, která požaduje zákaz distribuce videohry z dílny brněnského studia Ashborne Games. Videohra Last Train Home, v níž ožívá mnohdy opomíjený příběh československých legionářů, má podle Kremlu "špinit tradiční ruské hodnoty" a ohrožovat vývoj dětí. "Nás to ovlivní naprosto minimálně. Vidíme v tom příležitost," říká vývojář Petr Kolář.

V žalobě, kterou citoval ruský server Meduza, prokuratura uvádí, že česká hra podněcuje nenávist a nepřátelství vůči orgánům Ruské federace a vojákům Rudé armády v době občanské války. Kreml kritizuje, že hra neodpovídá "tradičním hodnotám současné ruské společnosti", "obsahuje nepravdivé informace o činnosti tehdejších státních orgánů" a "popírá historická fakta". Nad to podle Moskvy glorifikuje představitele československých legií a ohrožuje sociální a duševní zdraví dětí.

"O situaci jsme se dozvěděli přes kolegy, kteří mají v Rusku rodiny, co si o tom přečetly v médiích. Nikdo nás oficiální cestou dosud nekontaktoval," říká manažer studia Ashborne Games Petr Kolář.

Příběh videohry Last Train Home je inspirovaný událostmi, které následovaly po podepsání dohody mezi Československou národní radou a bolševickou vládou v březnu roku 1918. Ta měla legionářům umožnit cestovat přes Sibiř do Vladivostoku a z něj do Evropy. Průjezd vojákům komplikoval úřední chaos i neshody bolševiků kolem toho, zda vojáky nebo jejich zbrojní arzenál nevyužít k vlastnímu prospěchu.

"V naší hře se snažíme vykreslovat válku takovou, jaká byla. Proto jsme také čerpali z dostupných historických pramenů, které nám poskytla například Československá obec legionářská. Ačkoli se ve hře objevují fiktivní prvky, chtěli jsme ukázat, že ne všechno je černobílé. Není to tak, že Bílá armáda je vždycky dobrá, Rudá vždycky zlá, všechno se odehrává v stupních šedé," hájí se proti osočení Kolář.

Zásah Kremlu proti českému titulu může studiu paradoxně pomoci k větší popularitě. Jak podotkl na sociální síti X herní novinář Jan Modrák, v počtu prodaných kusů titulu se země sice řadí mezi TOP 10, vzhledem k levnější ceně videohry se však v rámci tržeb umístila až na šestnácté pozici. "Nás prodej hry v Rusku ovlivní naprosto minimálně. Samozřejmě tak v celé situaci vidíme i příležitost," potvrzuje vývojář.

Boj petrohradské prokuratury proti české videohře podle Koláře stihl v krátké době zaujmout velké zahraniční weby, jako například americký The New York Times či německý Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Kauza v české herní komunitě však vyvolala také otázku, zda je v pořádku, aby západní vydavatelé v Rusku vůbec podnikali. "Naše hra Last Train Home spadá pod rakouského vydavatele THQ Nordic. Je čistě na nich, zda chtějí do Ruska své hry dodávat. Svá ostatní aktiva v Rusku společnost v podstatě ukončila. Co se týká prodeje her prostřednictvím Steamu, tak tam stále ještě k nějakému prodeji dochází, pokud vím," uzavírá Kolář.

