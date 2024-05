"Co tady čumíš, máš glejt?" Únikovka Kingdom Come dostane hráče do transu

V unikátních prostorách středověké tvrze Malešov, která se má objevit i v pokračování připravovaného herního příběhu Jindřicha ze Skalice, se i letos odehrává Kingdom Come: Experience. Spin-off díla studia Warhorse přenesený do spojení únikové hry a divadla dostane člověka do tříhodinového transu, během něhož musí odhalit záhadu za chybou v časoprostoru.

Při jihozápadním okraji městyse Malešov se na skalnatém ostrohu vybíhajícím do údolí potoka Vrchlice tyčí půvabná středověká tvrz. Příběh historického areálu, který od 80. let 20. století sloužil jako skladiště místního národního výboru a nelegální skládka, pravděpodobně sahá až do první poloviny 14. století. "Není tajemstvím, že se tohle místo objeví i v druhém díle herního Kingdom Come: Deliverance," říká šéf projektu Vojtěch Vašák z The Chamber.

Život místu po letech chátrání vrátila až soukromá iniciativa Ondřeje Slačálka, který v roce 2019 dokončil jeho rekonstrukci. Tvrz po obnově přivítala mnoho akcí věnovaných kultuře, její brány však mají dle zvěstí skrývat zvláštní tajemství.

Ve tři hodiny odpoledne před rotundou u zdejšího pivovaru přešlapuje netrpělivá skupina cestovatelů, kteří se zvědavostí pozorují mohutnou dřevěnou bránu. Zpoza ní vychází mladá žena ve středověké tunice se signálním rohem za pasem. "Majitel tvrze jednoho dne zjistil, že se mu po pozemku pohybují divní lidé v kápích. Když se později vrátil, areál byl obehnán hradbou, kterou střeží stráž. Já zastupuji agenturu, která tuhle situaci řeší, a vy mi musíte pomoci," vysvětluje skupině Bára, která ztvárňuje roli takzvané gamemasterky, tedy moderátorky hry.

Skupina o šestadvaceti účastnících je předem rozdělená do týmů podle vlastního výběru. Většině hráčů je kolem třiceti let, najdou se tu ale i starší nadšenci. Já se svou čtyřčlennou "bandou" jsem však jediná, pro niž bude dnešní zkušenost úvodem do světa takzvaných únikových her. "Nemějte strach, i tak se to dá zvládnout," uklidňuje nás moderátorka.

Únikové hry Únikové hry jsou v Česku populární zábavou. Jejich princip je jednoduchý, účastníci jsou uzavřeni v místnosti či místnostech, kde společně plní jednotlivé úkoly, díky kterým mají odhalit zápletku příběhu. Po zdolání všech nástrah se jim samostatně podaří opustit její prostory.

Naším prvním úkolem je dostat se do tvrze přes nevrlého strážného. Abychom se lépe infiltrovali a schovali naše moderní oblečení, se kterým bychom u brány nejspíš nepochodili, dostáváme hnědé kápě. Sotva se stihneme rozkoukat, první odvážlivec začíná bušit na dveře. "Co tady čumíš, máš glejt?" zakřičí na něj vzápětí obrněnec hlubokým hlasem přes železnou mřížku dveří. "Ne? Tak táhni," odpoví sám sobě, odplivne si a mříž silným trhnutím zabouchne.

Zkušení hráči se rozbíhají k nedalekým křoviskům a začínají pátrat po listu, který nám má zajistit bezpečný průchod. Zanedlouho na pomoc přichází posmutnělá kudrnatá dívka, která se představuje jako Ludmila. Vysvětluje, že se jí povedlo dostat k pečetím zdejšího pána tvrze - Rutharda z Malešova. Ten na stavení řeší nemilou událost. Neznámý pachatel zapálil zdejší sýpku a tvrz tak sužuje nedostatek obilí. Mezitím, co je malešovský pán na cestách, byl údajný pachatel vhozen do žaláře. Traduje se však, že by na oprátce mohl skončit nevinný člověk.

Nezkušenost zábavu nebrzdí, výhru však nepřinese

Díky glejtům procházíme branou a atmosféru středověké tvrze nám kromě zpěvu ptáků dokresluje i původní soundtrack z videohry. Licenci ani posvěcení samotného studia Warhorse k vytvoření "reálného DLC" nebylo pro pořadatele náročné získat. "Náš bývalý kolega, vystudovaný historik a předseda spolku Doba Karlova Tomáš Straka, se podílel na vzniku Kingdom Come Deliverance. Vývojáři si i zahráli první hru, kterou The Chamber před šesti roky spustilo," vysvětluje Vašák.

Jednotlivé skupiny od moderátorky hry dostávají úkoly a každá začíná na odlišném stanovišti tak, aby se mezi sebou účastníci míjeli. Během cesty příběhem navštíví například duchovního Peška, kuchařku Dorotu nebo místního kováře. Asi nejvtipnější postavou je pak věčně opilá manželka místního zbrojíře Bohuna, kterou mohou účastníci únikovky potkat, jak se pod vlivem toulá po areálu. Když zrovna neškytá nebo si nestěžuje na manžela, prozpěvuje si známé hospodské písně z videohry.

Přestože nezkušenost s únikovými hrami na zážitku ze hry neubírá, nováčci ji bezesporu pocítí. Udržet krok s propracovaným příběhem, současné plnění úkolů a řešení hádanek může být zahlcující. Zatímco znalí hráči zvládli ve třech hodinách na tvrzi odhalit i ta nejpeprnější tajemství postav a následně si vyzkoušeli i doplňkové aktivity, třeba střelbu z luku nebo šerm, naši skupinu, která byla v ději neustále pozadu, musela nejednou zachraňovat moderátorka Bára.

Na pomoc nám přišla například v situaci, kdy jsme měli z komnaty jedné z postav zcizit důležitý dokument z uzamčené truhly. Ačkoli jsme si s hádankou poradili, s papírem jsme z místnosti včas utéct nezvládli. Rozhodli jsme se proto schovat pod stolem, odkud nás nakonec se zděšením a otázkou "Co to tu děláte?" po několika minutách vytáhla až sama gamemasterka.

Přestože hádanky nevyžadují žádné historické či zeměpisné znalosti, logické myšlení dostane zabrat. Neméně důležitá je dynamika mezi hráči, kteří by měli umět dobře spolupracovat. "Nejhorší jsou malé a vzteklé ženy," povzdechne si můj spoluhráč Miroslav s odkazem na autorku tohoto článku, když po několika hodinách opouští po vyvrcholení děje tvrz.

Hráčům se hodí mít dobré motorické schopnosti, znát římské číslice a bylinky, nebo umět alespoň trochu vařit. Jestliže nesplňují ani jedno, stejně nepohoří. Postavy ho popostrčí, přičemž nevypadnou z role.

Život tvrzi vdechli profesionálové i nadšenci

Právě autentičtí herci jsou navzdory malebným kulisám tím, co dělá ze hry zážitek. "Je to kombinace několika typů lidí. Jeden typ jsou osoby, které se zabývají historickým reenactmentem, což je druh zábavy, při níž se účastníci snaží vytvořit reálný obraz dávné události nebo období. Mezi nimi jsou i kaskadéři a šermíři a někteří z nich se právě podíleli na snímání pohybu do Kingdom Come," vysvětluje.

Další skupinou jsou profesionální herci společnosti The Chamber, mezi postavami ve hře se ale mohou objevit i pouzí nadšenci. "Když poznáme, že se umí vžít do role, bereme i kamarády, kteří mají pro příběh zápal," říká Vašák a připomíná, že každá role s sebou nese nutnost znát pravidla a fungování únikových her.

Hráč by stěží poznal, kdo je profesionál a kdo nadšenec. Postavy působí natolik věrně, že nezkušeného hráče dokážou z prvotních rozpaků lehce vymanit a téměř okamžitě vtáhnout do fiktivního světa.

Do malešovské tvrze mohou fanoušci hry za příběhem přicestovat od dubna do října. S rezervací termínu by ale neměli otálet, podle Vašáka je letošní zájem ve spojení s chystaným pokračováním rekordní.

