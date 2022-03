"Lidé jsou vyděšení, nemáme ani inzulin." Natalia popisuje každodenní život v Rusku

Třiatřicetiletá blogerka z Petrohradu tvrdí, že většina Rusů skutečně věří, že armáda osvobozuje Ukrajinu od nacistů. Sama se snažila ukázat fotky a videa z války své rodině i přátelům, ale nevěří jí, cenzura a státní kontrola jsou podle ní velmi silné. Chodí proto na protesty, i když jí za to hrozí vězení.

"Lidé jsou vyděšení, sankce totiž mají i nadále dopad na naši ekonomiku. Viděla jsem fronty u bankomatů, které vydávají cizí měnu. Lidé se zoufale snaží vybrat peníze, protože hodnota rublu prudce klesá," popisuje pro web Unilad každodenní život v Petrohradu 33letá blogerka Natalia, na TikToku a Instagramu známá jako Natasha from Russia.

Jako blogerka má sice příjmy ze zahraničí, ale k penězům se nedostane. Ruské banky totiž přestaly zpracovávat platby ze systému PayPal. Ve městě jsou zavřené i velké mezinárodní obchody jako Ikea nebo H&M, nefungují ani platby přes Google Pay či Apple Pay.

"Můj otec má cukrovku a v Petrohradě nemůžeme sehnat inzulín. Dostali jsme přes internet různé nabídky, že nám lidi ze zahraničí pošlou zásoby, ale pošta k nám nedorazí. Kurýrní společnosti jako DHL, UPS a FedEx zastavily dodávky do Ruska a Běloruska, takže vše musí připlout lodí. A my nemůžeme čekat několik měsíců na inzulín, protože jeho platnost mezitím vyprší," vysvětluje Natalia.

Stejná situace panuje u mnoha důležitých služeb v Rusku - pokud se rozbijí lékařské přístroje nebo porouchá motor auta a díly pocházejí z Evropy, není možné nic opravit. Ceny věcí proto dramaticky rostou. "Viděla jsem, jak jeden člověk psal o autě, které se z ceny milion rublů dostalo na pět milionů, to je šílené."

Situace dopadá i na Rusy, kteří věří, že Vladimir Putin Ukrajině pomáhá. "Skočíte do taxíku a od řidiče slyšíte historky o vojácích, jdete do obchodu a studenti diskutují o tom, kam mohou právě teď utéct, ve vzduchu je cítit napětí. Když vedu dceru do školy, vidím, jak lidé na svých telefonech sledují videa z konfliktu," popisuje Natalia. Slova jako válka či invaze nepoužívá, protože jsou v Rusku zakázaná.

I kdyby chtěla z Ruska teď odjet, nemá moc na výběr. "Můžeme jet do Turecka nebo Spojených arabských emirátů, ale ze země létá málo letadel, letenky jsou velmi drahé a na letištích se tvoří fronty." Cestování autem je také omezené. "Mám na výběr pouze Finsko a Estonsko, ale obě země vyžadují víza, ke kterým se teď nemohu dostat."

Natalia popisuje, že je společnost rozdělená, Putina podle ní podporuje téměř 60 procent Rusů. "Problém je v tom, že tito lidé nevědí, co se tam děje - skutečně věří, že armáda osvobozuje Ukrajinu od nacistů. Kdyby znali realitu, kdyby viděli obrázky a videa z Ukrajiny, přidali by se k nám ostatním v odporu," myslí si.

Sama se snažila ukázat pravdu své rodině či přátelům, ale cenzura a státní kontrola jsou podle ní velmi silné, takže jí nevěřili. "Samozřejmě se obávám o svou osobní bezpečnost. Jako Ruska žijící ve své vlasti nesmím ani vyslovit slovo "invaze" - popisuje se to jako "vojenská operace". Takže propagací zpráv proti Putinovým krokům a státem řízeným médiím riskuji, že budu zadržena." To se ostatně stalo řadě jejích přátel, kteří protestovali v Petrohradě. "Přesto se protestů účastním a mluvím o tom, co se ve skutečnosti děje - odmítám být umlčována, když se dějí taková zvěrstva." Natalia chce, aby lidé znali její totožnost, protože kdyby se jí něco stalo, tak by aspoň věděli pravý důvod.

"Soucítím s Ukrajinci, kteří teď trpí - obávám se, že to nejhorší teprve přijde. Ale řešit nenávist nenávistí nikam nepovede. Právě teď potřebujeme solidaritu a já budu toto poselství sdílet, dokud se z této noční můry neprobudíme," dodává.