Arch Vader: Projekt na Libeňský most je zastaralý. Rekonstrukce by nebyla dražší ani pomalejší

Rozhodnutí pražských radních podpořit zbourání Libeňského mostu vzbudilo rozhořčené diskuse mezi odbornou veřejností i lidmi na internetu. Negativně se k věci staví i kritik architektonických přešlapů Arch Vader z projektu Archwars. V rozhovoru pro Aktuálně.cz nebrání jen architektonickou kvalitu díla Pavla Janáka, ale oponuje i argumentům, že výstavba nového mostu bude rychlejší a levnější.

Je podle vás zbourání Libeňského mostu tím nejrychlejším a nejlevnějším řešením?

Nemyslím si, že by to, co se momentálně děje, mělo něco společného s cenou a rychlostí. Vnímám to jako čistou politickou hru související s blížícími se volbami. Vedení města potřebuje Pražanům, kterým se rozkopala řada ulic a byl jim ztížen pohyb, ukázat, že umí udělat rychlé a levné rozhodnutí. Pokud ke zbourání dojde, pak to Libeňský most odnese za všechny chyby, kterých se lidé na magistrátu během své vlády dopustili. Kauzy kolem dopravní situace nebo rekonstrukce náplavek v jejich plné sezoně ukazují na naprosté nezkoordinování jakékoliv výstavby nebo rekonstrukce. Jednoduše jde o politickou hru, ve které není místo na argumenty protistrany.

Náměstek primátorky Petr Dolínek svoje doporučení - Libeňský most nahradit novým - rovněž opírá o názory odborníků.

Ano, to je jeho expertní komise, která nebyla nikomu představena. Jediné, co já vím, je, že v ní zasedá autor Trojské lávky. O zbytku těchto odborníků nevím nic. Co když v ní je zástupce projekční kanceláře, která má zájem na tom, aby se stavěl nový most? A proč do ní nebyl přizván expert z Kloknerova ústavu (výzkumný ústav při ČVUT - pozn. red.)? Všechny tyto skutečnosti mi přijdou přinejmenším úsměvné.

Jedním z argumentů, proč starý Janákův most zbourat, je i volání po nutnosti rozšíření. Vy ale tvrdíte, že to z dopravního hlediska není třeba. O jaké argumenty se opíráte?

Rozšíření mostu se opírá o koncepci ze 70. let, která počítala s tím, že východozápadní magistrála povede přes Holešovice, a proto se počítalo s mostem dálničního typu s dvěma pruhy pro automobily a jedním pro tramvaje. Každý, kdo po Libeňském mostě někdy v minulosti jel, ví, že provoz tam není tak silný a navíc vize magistrály v Holešovicích dávno neexistuje. Dokonce si myslím, že stávající most by mohl být ještě menší a stejně by současným dopravním požadavkům vyhovoval.

Nový most by měl vzniknout podle již existujícího projektu. O jaký jde?

Tuším, že jde o projekt Pragoprojektu. A jestliže je na něj už vydané územní řízení, pak půjde o starší, tak pětiletou záležitost.

Jaká jsou negativa tohoto projektu, kromě toho, že nevznikl na základě architektonické soutěže?

Každopádně bude dražší než rekonstrukce stávajícího mostu. Nový most bude širší, bude mít jiné výškové uspořádání a do celkových nákladů na výstavbu musíte započítat i finance související s navazujícími projekty. V okamžiku, kdy se bude rozšiřovat most, musí se přece rozšířit i nájezd. Pak si troufám tvrdit, že náklady překročí dvě miliardy korun. Zároveň si myslím, že jde o velmi zastaralý projekt, který zapadal do koncepce ze 70. let. Podle stávající dokumentace má být nový most rozepřen na stávajících pilířích, přestože ty jsou podle posudku Kloknerova ústavu ty nejvíc zanedbané. A ve finále bychom neměli opomíjet architektonickou výjimečnost současné podoby Libeňského mostu.

V čem dalším kromě nižší ceny nebo zachování unikátního architektonického díla tkví pozitiva rekonstrukce?

Jsem si jistý, že v podmínkách, jak je známe, není vůbec zaručené, že by stavba nového mostu trvala kratší dobu než rekonstrukce. I když už je projekt schválený, což je časová úspora. Podívám-li se na realizaci větších dopravních staveb, jako byl například tunel Blanka, je jasné, že jde o další roky práce. Rozhodnutí, ke kterému dnes dospěli radní města a které možná potvrdí ve čtvrtek pražští zastupitelé, stejně Pražanům dá nový most minimálně za pět let.