Legendární tramvaj T3 opět vyjela z depa. Má vlastní bar a stojí 7700 korun na hodinu

Pražský dopravní podnik ve středu představil nový přírůstek do svého vozového parku. Vyhlídkovou tramvaj T3 Coupé navrhla designérka Anna Marešová a připomíná legendární vozidlo Tatra T3.

Dva roky od prvotního nápadu a rok po představení koncepce se v rámci Designbloku představí tramvaj inspirovaná legendárními vozy československé výroby T3.

Myšlenka na vytvoření vyhlídkové tramvaje vzešla z dopravního podniku, který chtěl navázat na oblíbenost takzvané mazací tramvaje. Původní předpoklad, že stejně jako "mazačka" T3 Coupé nebude mít střechu, ale z důvodu bezpečnosti nevyšel.

"Vytvořit stejně oblíbenou tramvaj, jako je legendární mazačka, bylo pro mě velkou výzvou. Původní T3 mají nadčasový design a chtěli jsme vzdát hold designérovi Františku Kardausovi," přibližuje Anna Marešová.

T3 Coupé, jejímž základem se stala vysloužilá Tatra T3, ale není klasickým retro vozem. Návrh sice plně respektuje základní původní design, ale citlivými zásahy jej posouvá do současné doby.

"Tramvaje T3 a Praha patří neodmyslitelně k sobě. Snažili jsme se proto plně respektovat původní design, který jsme citlivými zásahy posunuli do kontextu současné doby," přibližuje Marešová.

Designéři se nejvíce inspirovali původní Tatrou T3, ale použili i detaily ze starších typů tramvají. Součástí interiéru je například i bar vycházející z tramvaje staršího typu T1, kde podobný pultík sloužil pro prodej jízdenek. Střešní okna naopak připomínají autobus Škoda 706 RTO.

Kvůli výslednému dojmu obcházeli designéři i vozovny a hledali staré díly, jako reflektory nebo světla. Naopak speciálně vytvořený je mechanický označovač jízdenek.

T3 Coupé se liší i barvou. Místo tradiční červené zvolila Marešová modrou, interiér je celý v bílém. "Kombinace bílá a modrá je velice působivá. Navíc může mnohým evokovat loď a to je úplně v pořádku. Když sedíte vzadu, tak si opravdu připadáte jako na lodi," dodává Marešová.

Zadní část vozu je totiž bez bočních oken, ta se budou instalovat pouze v chladnějším období.

Uniformy pro řidiče T3 Coupé navrhl oděvní výtvarník Česlav Jaroš ve spolupráci s Radanem Kukalem, odborníkem na stejnokroje z DPP.

Lidé se budou moci T3 Coupé svézt při letošním Designbloku, a to každý den od 25. do 29. října od 10 do 18 hodin v každou celou hodinu. Projížďka bude trvat asi 35 minut a odjezdy budou ze zvláštního nástupiště T3 Coupé ze smyčky ve Stromovce.

Po Designbloku bude vyhlídková tramvaj pro Prahu T3 Coupé sloužit pro zážitkové a komerční jízdy, které bude vypravovat vozovna Střešovice. Cena za pronájem T3 Coupé bude 7700 korun za hodinu.

Anna Marešová zaujala především designovými erotickými pomůckami. Za kolekci Venušiných kuliček získala i prestižní ocenění Red Dot. Za bakalářskou práci v rámci projektu Tramvaj pro Prahu obdržela cenu Národního technického muzea.

Video: Podívejte se, jak se tramvaj T3 Coupé přesouvala z Opravny tramvají DPP do vozovny ve Střešovicích.