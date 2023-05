Kvíz: Ať je hudba tvůj lék. Poznáte, kdo nazpíval nesmrtelné hity 90. let?

Hity 90. let dodnes naplňují řadu Čechů nostalgií, a v éteru domácích rozhlasových stanic tak mají pevné místo. Možná i proto, že po pádu totality zněly posluchačům všechny popové hvězdy ze Západu jako hudba budoucnosti. Pozadu ale nezůstávali ani tuzemští muzikanti, kteří konečně mohli hrát, co chtějí. Otestujte si, jestli si zahraniční i české skladby z porevolučních let ještě pamatujete.