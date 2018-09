Na stěnách opuštěné boudy našli nejstarší malby Tintinova autora

Výtvarník Georges Remi, známý pod pseudonymem Hergé, stvořil kreslený příběh o Tintinovi, který se poprvé objevil v roce 1929 v příloze katolického bruselského týdeníku Le Petit Vingtieme.

Brusel - Výtvarník Georges Remi, známý pod pseudonymem Hergé, který se proslavil komiksovou postavou reportéra Tintina, své výtvarné schopnosti jako chlapec trénoval na stěně nyní opuštěné skautské boudy v Bruselu. Podle historika Thierryho Scailleta z Katolické univerzity v Lovani jsou nástěnné malby znázorňující skautská dobrodružství, indiány nebo rytíře Hergého nejstaršími známými výtvory.

Malby v opuštěné boudě na pozemku školy v bruselské čtvrti Ixelles objevil místní radní a celoživotní fanoušek Tintina Yves Rouyet. Poté, co si jich téměř sto let nikdo nevšímal, naléhavě potřebují renovaci. "Tyto nástěnné malby jsou zásadním bodem v historii komiksu," řekl podle britského listu The Daily Telegraph Rouyet. "Hergé vymyslel do té doby nevídaný způsob vyprávění příběhu prostřednictvím kresby," uvedl. Malby vytvořené 15letým chlapcem ukazují, že jejich autor má smysl pro akci. Díky ní se Hergého díla zařadila mezi ta nejoblíbenější za celé 20. století.

Skautští vedoucí u Hergého výtvarný talent vycítili a požádali ho, aby vyzdobil zdi boudy. Namaloval velkou mapu Belgie a znázornil výpravy, kterých se se svým oddílem účastnil. Nástěnné malby nikdo nikdy nepřetřel, nikdo je ale také neopravil a škola, na jejímž pozemku opuštěná bouda stojí, si jejich opravu nemůže dovolit, a tak potřebné peníze shání Rouyet.

Kreslený příběh o Tintinovi se poprvé objevil v roce 1929 v příloze katolického bruselského týdeníku Le Petit Vingtieme. Mladý Belgičan si to v něm namířil rovnou do Sovětského svazu. Hergého díla patří k vytouženým kouskům mnoha sběratelů. Plátno z titulní stránky sešitu První kroky na měsíci se předloni v aukci prodalo za rekordních 1,55 milionu eur (39,5 milionu korun).