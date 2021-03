Z porcelánové misky koupené v garážovém prodeji se vyklubal hodnotný čínský artefakt

Loni ji na ulici koupil za 35 dolarů (necelých 800 korun), teď by se mohla prodat za statisíce. Porcelánová miska, které si v domácím výprodeji v americkém státě Connecticut všiml neznámý milovník starožitností, se bude za dva týdny dražit jako vzácný čínský artefakt z 15. století. O kuriózním případu informoval zpravodajský web BBC.

Jak se bílá miska s modrými květinovými ornamenty ocitla v pouličním prodeji ve městě New Haven v americkém státě Connecticut, není jasné. Poté, co si ji tam vyhlédl neznámý americký kupec, se dostala do rukou expertů a ti následně novému majiteli sdělili radostnou zprávu: nádoba by mohla mít cenu až 500 tisíc dolarů (v přepočtu více než 10 milionů korun).

"Má všechny rysy a charakteristické znaky, které ji identifikují jako dílo rané éry dynastie Ming," řekla agentuře AP odbornice na čínskou keramiku Angela McAteerová. "Styl malby, tvar misky nebo samotný odstín modré, všechno je typické pro onen porcelán z raného 15. století," uvedla.

Aukční síň Sotheby's na svém webu předmět označuje za "mimořádný a vzácný". Podle BBC je dokonce považován za jednu z pouhých sedmi takovýchto misek, které se dochovaly, přičemž většina zbylých je uložena v muzeích. Dražba se uskuteční 17. března.

"Je to dost ohromující, pomyslet si, že takové věci se stále dějí, že můžeme objevit takové poklady," řekla o nálezu neobyčejné misky McAteerová. "Pro nás specialisty je to vždy velmi vzrušující, když se z čista jasna objeví něco, o čem jsme ani nevěděli, že to existuje," dodala.