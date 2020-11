Nesahejte na sochy, štěstí vám přinesou i bez dotýkání, žádá lidi moskevské metro

Moskevský dopravní úřad žádá cestující, aby už nesahali na bronzové sochy z dob Sovětského svazu ve stanici metra Náměstí Revoluce. Miliony pasažérů se dotýkají určitých partií tamních skulptur, poněvadž věří, že jim to přinese štěstí. Letitý rituál se však na sochách podepsal.

"Po mnoha letech plnění vašich snů teď skulptury samy potřebují pomoc - mnoho z nich je opotřebovaných a ztratilo svůj původní vzhled," uvedl na sociální platformě Telegram úřad, jenž má na starosti dopravu v ruské metropoli.

Tradice dotýkání se soch ve stanici metra, která se nachází blízko Rudého náměstí, sahá do sovětských dob. A to podle The Moscow Times až do roku 1938, kdy se s žádostí o štěstí u zkoušek obraceli na jednu ze soch studenti Moskevské státní technické univerzity Nikolaje Baumana.

Konkrétně věřili, že jim pomůže bronzový pes pohraničníka. Generace obyvatel Moskvy a turistů je začaly napodobovat a čenich údajného nositele štěstí je nyní výrazně světlejší než zbytek sousoší.

Aura nositelů štěstí však obklopuje i další skulptury vyhotovené ve stylu socialistického realismu. Zatímco jedna má pomáhat lásce a manželství, další prý přináší finanční úspěch a jiná má zařídit dobrý den.

Moskevský dopravní úřad však nyní cestující žádá, aby pomohli zachovat sochy a jejich nadpřirozené schopnosti i pro budoucí generace. Obracet se na ně se žádostmi o štěstí lze i bez dotýkání. "Slibujeme, že sochy budou vděčné a všechna vaše přání se splní," tvrdí úřad.

