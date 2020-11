Převléká se za potkana, který byl před pěti roky senzací. A zažívá stejný úspěch

New York má novou virální hvězdu. Internet v posledních dnech fascinuje muž v převleku potkana, který se toulá po nástupišti metra a táhne za sebou obří plátek pizzy. Lidé se s ním fotí a považují ho za roztomilou atrakci v této nelehké době, píšou americká média.

Na první pohled to vypadá jako absurdní symbol roku 2020, nicméně pro Newyorčany nejde o prvního potkana s pizzou, ze kterého se stala hvězda sociálních sítí. Již před pěti roky si svých 15 minut slávy užil hlodavec, který statečně táhl po schodech newyorského metra ulovený plátek pizzy.

Ze zvířete se okamžitě stala virální senzace a od té doby je pro Newyorčany natáčení hlodavců s ukradeným jídlem v metru tak trochu tradicí.

A právě na ni navazuje pouliční umělec Jonothon Lyons, který se za potkana převléká. Na Instagramu a TikToku se pak chlubí videi z Brooklynského mostu, Times Square nebo z newyorského metra, kde dodržuje hygienická nařízení a má nasazenou roušku, píše web magazínu Forbes.

Kolemjdoucí podle Lyonse reagují třemi způsoby - buď je to rozesměje, vyděsí, nebo je jim úplně lhostejný. "Lidi říkají, že tohle je možné jenom v New Yorku, a je to pravda. Tady totiž každý den narazíte na něco úplně šíleného," směje se umělec, který je paradoxně rodákem z Arizony. Do New Yorku se přistěhoval před 15 roky, když dokončil vysokou školu. "A už jsem tu zůstal, odjet nemám v plánu," dodává.