Lékaři na Tchaj-wanu objevili v oku ženy čtyři včelky. Živily se jejími slzami

Velmi netradiční případ řešili nedávno lékaři v nemocnici na jihu Tchaj-wanu. V levém oku 28leté ženy objevili čtyři malé potní včelky. Ženě se do oka dostaly během vytrhávání plevele u rodinného hrobu a myslela si, že je to jen smítko.

Záběry ženina oka a čtyř včel se objevily také v tchajwanské televizi a podle lékařů jsou hmyzí společníci stále naživu.

"Byly poslány k prozkoumání do jiné organizace. Je to vůbec poprvé, kdy jsme něco takového na Tchaj-wanu zaznamenali," uvedl k tomu lékař Hong Či Ting. Právě on 28leté ženě čtyřmilimetrový hmyz z oka vytáhl.

Včelky Halictidae přitahuje pot, a někdy tak sedají na lidi, aby nasály jejich vůni. Podle kansaské entomologické společnosti se živí proteiny ze slz, upozornila britská BBC.

Žena jménem He údajně vytrhávala plevel kolem hrobů svých předků, když jí hmyz vletěl do oka. Myslela si, že ji dráždí nějaké smítko. Když ani po pár hodinách bolest neustupovala, vydala se do nemocnice. Tam jí k jejímu překvapení vytáhli z oka čtyři včelky.

"Nemohla úplně zavřít oči. Podíval jsem se mikroskopem a uviděl jsem něco, co vypadalo jako hmyzí nožička. Velmi pomalu jsem ji vytáhl, pak jsem ale spatřil další a další a další," popsal oftalmolog.

Dodal, že žena měla štěstí, že si oči neprotřela. "Měla kontaktní čočky, takže si oči neprotírala, aby si čočky neporušila. Kdyby to udělala, včely by vypustily jed a žena mohla oslepnout," vysvětlil lékař.

Podle očního lékaře se tyto včelky vyskytují po celém světě, zejména pak v horách a okolo hrobů.