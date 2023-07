Na první pohled nevinné bonbony. Obaly s oplzlým ovocem dodnes budí emoce

Ovocné bonbony v barevných obalech, které se po rozžvýkání lepí na zuby. Cukrovinky Maoam se v Česku prodávají pod reklamním sloganem "šibalsky ovocné žvýkací bonbony". A až do roku 2002 šibalské doopravdy byly. Řada lidí tehdy upozornila na jejich nevhodné obaly. Ty měly zobrazovat ovoce, které se oddává sexuálním hrátkám. Podívejte se na nový retropořad Zpátečka.

Na první pohled měly bonbony nevinně veselé barevné obaly s ovocem, které odpovídalo příchuti dané sladkosti. Při bližším pohledu na limetky, citrony, maliny nebo třeba třešně něco přece jen nehrálo. Staré obaly bonbonů tehdy dokonce pohoršily veřejnost.

Na "oplzlé" obaly cukrovinek upozornil například otec dvou dětí Simon Simpkins. Ten nakupoval bonbony dětem v obchodě, když mu došlo, že se postavičky představující ovoce neoddávají jen nevinným hrátkám. "Třeba citron a limetka jako by spolu měly pohlavní styk. Limetka má obzvlášť vyzývavý výraz ve tváři," popsal tehdy rozhořčený Brit, který se obával špatného vlivu bonbonů na děti.

O pár let později se "chlípné" sladkosti dostaly i na sociální síť TikTok. Na podezřelé obaly upozornil uživatel MitchxllT, jehož video získalo čtyři miliony zhlédnutí. "Proč jsme si nikdy neuvědomili, co maoamy skutečně dělají? Lajkujte, když vám to dojde," píše ve videu tiktoker. Nad oplzlým ovocem se pozastavilo i několik dalších uživatelů. "Ty s třešní vypadají nejvíce podezřele," okomentoval příspěvek uživatel Joel Arscott. Několik tiktokerů se shodlo, že jim zjištění o sladkostech zkazilo dětství.

Žvýkací bonbony Maoam vyráběl německý výrobce Edmund Münster GmbH & Co. od roku 1931. Později v roce 1986 odkoupila práva na cukrovinky v barevných obalech společnost Haribo, která je vyrábí dodnes. Původní obaly s "podezřelými" polohami ovoce už ale v obchodech nenajdeme, společnost je v roce 2002 raději změnila.

"Nejzdravější a nejšťavnatější" nápoj? Dnes už hlavně ukázka marketingu bez hranic