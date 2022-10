To nedomyslel. Ruský voják ukradl kameru a ztrapnil se před celým světem

Ruský voják ukradl v ukrajinském Lymanu venkovní kameru, kterou si po návratu do rodného Burjatska instaloval do svého obývacího pokoje. Vzhledem k tomu, že ji ale předtím nezresetoval, může její původní majitel na Ukrajině nyní stále sledovat, co kamera snímá. Záběry z vojákova obývacího pokoje se baví sociální sítě.

0:27 Ruský voják ukradl v ukrajinském Lymanu venkovní kameru, kterou si instaloval do svého obývacího pokoje. | Video: Aktuálně.cz/Instagram/Yan Gordienko

Nevídanou příhodu zveřejnil v tomto týdnu na svých sociálních sítích ukrajinský bloger Jan Gordjenko. Venkovní CCTV kameru, která se využívá především ke sledování prostor, odcizil voják před několika týdny jeho kamarádovi při okupování Lymanu v Doněcké oblasti. Bojovník z Burjatské republiky, která je součástí Ruské federace, ale podle všeho netušil, že před instalováním kamery musí změnit její nastavení tak, aby již nepřenášela data poslednímu uživateli. Ten totiž nyní může sledovat přímý přenos z vojákova obývacího pokoje - a spolu s ním to mohl dělat prakticky celý svět. Na záběrech, které se rozšířily po sociálních sítích a ukrajinských médiích, je například zachycená jeho manželka v županu nebo on sám ve spodním prádle. Za svou nepovedenou krádež si od uživatelů na sociálních sítích vysloužil především posměšné komentáře. "To je tragické. Proč proboha chtějí mít v obýváku kamerový systém? Vždyť tam není ani co ukrást," uvedl k záběrům jeden z komentujících na Twitteru. "Mohli byste to prosím živě vysílat a vytvořit z toho novou televizní reality show?" dodal další z uživatelů. V okupovaných oblastech, které ukrajinské jednotky v posledních týdnech znovuzískaly, zůstaly po ruských vojácích vykradené domy i obchody, uvádí agentura Unian. Podle tamních obyvatel odcizila ruská armáda nejen veškeré potraviny, ale i záchodové mísy nebo nádobí. Východoukrajinský Lyman Ukrajinci znovu ovládli na počátku října. Prezident Volodomyr Zelenskyj tehdy prohlásil, že město bylo "zcela vyčištěno". Ztráta strategického města může znamenat výrazný problém pro Kreml a jeho plány ovládnout celý průmyslový region Donbas, podotkla agentura Reuters.