Nudistům v Belgii zamítli vlastní pláž. Vyděsili by vzácného ptáka, namítají ochránci

V Belgii se rozhořel spor mezi naturisty a ochránci přírody. Vlámská organizace pro ochranu volně žijících živočichů totiž zpochybnila žádost naturistického spolku o zřízení druhé nudistické pláže v zemi s tím, že chování členů představuje hrozbu pro místní vzácné ptactvo.

Belgičtí naturisté si vyhlídli pláž na klidném místě nedaleko města Westende, které leží asi 12 kilometrů od oblíbeného přímořského letoviska Ostende. Zaslali na úřad žádost o zřízení nudistické pláže, ale narazili.

Vlámská organizace pro ochranu přírody totiž informovala ministra životního prostředí, že by aktivita naturistů vystrašila místního chocholouše obecného a poškodila písečné duny. O kuriózním případu píše web deníku The Guardian.

Naturisté kontrovali, že by kolem dun mohl vzniknout ochranný plot. To ale místní starosta odmítl se slovy, že by to vyznavače koupání bez plavek beztak neodradilo. "Ostnatý drát proti nudistům? Pff, jako kdyby se člověk bez oblečení nedostal přes plot."

Předseda belgické federace pro naturismus Koen Meulemans si posteskl nad tím, že momentálně má spolek 8200 platících členů a s nástupem letních měsíců mají naturisté problém s důstojným provozováním své činnosti. "Tisíc lidí se musí mačkat na čtyřistametrovém pásu v Bredenu," řekl.

Podle průzkumů asi půl milionu Belgičanů chodí na nudistické pláže, tráví dovolenou v naturistickém kempu nebo navštěvuje veřejné sauny. "Věk našich nových členů je nejčastěji mezi 30 a 40 roky, kdy se v práci ocitají pod největším tlakem. A díky naturismu mohou vypnout. Lidé, kteří ze sebe shodí oblečení, jsou bez telefonu a neřeší práci. Je to skvělý návrat k přírodě," argumentuje Meulemans.

Na naturistický trend reaguje i cestovní ruch v Belgii. Vznikají například specializovaná ubytování, kde si rodiny mohou pronajmout společný dům. "V pokojích je vlastní jídelna, takže nemusíte sedět nazí u snídaně s ostatními rodinami. Ale na zahradě je společný bazén, vířivka a sauna, což je záměr," vysvětlil majitel domu, který pronajímá v Nieuwpoortu.

Dodal, že často tady lidé udělají první krok k tomu, že se stanou naturisty. "Je to ideální nástroj, jak čelit vyhoření."

