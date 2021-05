V Bavorsku zemřel muž po otravě ocúnem, spletl si ho s medvědím česnekem

Hokejový brankář Karel Vejmelka podepsal roční smlouvu s celkem zámořské NHL Arizona Coyotes. Podle webu CapFriendly, který o tom informoval, si čtyřiadvacetiletý gólman Komety Brno může v případě působení v hlavním týmu vydělat 842.500 dolarů. Arizona dohodu zatím oficiálně nepotvrdila.

Vejmelka je odchovancem Třebíče, do extraligy poprvé nahlédl v sezoně 2014/15. V listopadu 2015 přestoupil do Brna, kde se vypracoval až na pozici brankářské jedničky. V poslední sezoně odchytal včetně play off 43 zápasů. Celkově má na kontě 177 utkání v nejvyšší soutěži s průměrem 2,57 inkasované branky na zápas a úspěšností zákroků 91,27 procenta. Čtrnáctkrát udržel čisté konto. Vedle Pardubic a Brna chytal i za Jihlavu, kde v sezoně 2017/18 hostoval.

Vejmelku, který s Kometou v letech 2017 a 2018 získal mistrovský titul, draftoval v 5. kole v roce 2015 jako celkově 145. hráče Nashville. Aktuálně už ale bývalý juniorský reprezentant mohl podepsat smlouvu s jakýmkoliv klubem NHL.