Američanka sbírá odpadky z pláže a stylizuje je do fotek módního katalogu. Její dílo je alarmující

Becca Grettebergerová se živí jako designérka na volné noze. Američanka spolu se svým manželem žije ve francouzském Biarritz a když zrovna nepracuje, nebo nejí bagety, sbírá odpadky z místní pláže. Podklady, které najde, pak stylizuje do fotek jako vystřižených z módních časopisů. Její stránky sdílí organizace upozorňující na alarmující skutečnost, že každou sekundu se do oceánů dostane na 412 kilogramů odpadků, a to včetně bidetů, sedaček z kamionů, oblečku Santa Clause nebo koně z kolotoče.

Američanka Becca Grettenbergerová je designérkou papírenského zboží a grafickou designérkou značky Billabong. Spolu se svým manželem žije v jihofrancouzském městě Biarritz a když zrovna nejí bagety, jak píše na svém blogu, sbírá kousky odpadků z pláže.

beccalovesart : Morning beach cleanup with @bgrettenberger in B I D A R T #cleanyobeachbeaches #bidart #france #beccalovesbeachcleaning #2minutebeachclean #beachcleanup #beachclean

Kusy hraček, drátků nebo úlomky skleněných lahví stylizuje do fotek jako pro módní časopisy.

seaandgather : Treasures from my morning beach run. The beaches were pretty dirty in Biarritz today. March 8, 2017

Fotky pak zveřejňuje na svém Instagramu i blogu, kam píše postřehy ze života ve Francii.

seaandgather : Valentine's Day trash and treasures washed up in Biarritz ❤️🌊 February 14, 2017

seaandgather : Fin found in Bidart, France on February 25, 2017

Prohledávání pláží a lovení pokladů vyvržených oceánem se Grettenbergerová věnuje již několik let.

seaandgather : Low tide treasures from the beaches of Biarritz, France. Found on January 15, 2017

Za tu dobu se jí už podařily ulovit kousky dlaždic s mexickým vzorem, klíče, golfový míček nebo kousek surfové ploutve.

seaandgather : Just a small handful of some of the colorful micro plastics, straws, and toys found during the @quiksilver_visualmerchandising beach clean up this afternoon. Toys found by @alicevedrine, and gifted to me for my collection! (Merci Alice!) All found on Cenitz Beach, Guéthary, France on March 2, 2017

seaandgather : Golf ball found on the Grande Plage in Biarritz, France on January 16, 2017

Podle organizace Surfrider Europe se v roce 2016 podařilo dobrovolníkům při uklízení pláží najít na 433 velmi neobvyklých předmětů. Například bidety, sedačky z kamionů, obleček Santa Clause nebo koně z kolotoče.

Organizace také spočítala, že každou sekundu se do oceánů dostane na 412 kilogramů odpadků.

seaandgather : Treasures found on the beaches of Biarritz, France on January 6, 2017

Pravidelně proto nabádá dobrovolníky, aby se zapojili do sběru odpadu na plážích a kolem dalších vodních toků. Letošní výzva připadá na 16. března.

autor: Magdaléna Daňková