Český kluk si vyrobil snowboard z odpadků po záplavách. Teď se chystá na sluneční brýle

Sedmnáctiletý Max Schröder před čtyřmi lety přemýšlel, jak zužitkovat nahromaděný odpad po povodních. Protože měl vždycky blízko ke snowboardům, vyrobil jeden recyklovaný. Dnes má na svém kontě kromě nich také skateboardy a batohy. Do budoucna se chystá vytvořit první recyklované sluneční brýle. "Můj úplně první snowboard byl z odpadků, které jsem po záplavách našel ve Velké Chuchli, kde žiju. Jezdil jsem okolo a viděl jsem spoustu odpadků, bahna a palet. Chtěl jsem to místo vyčistit, no a místo abych odpad vyhodil, napadlo mě, že z něj něco vyrobím," popisuje Max, jak vznikal jeho první snowboard.

Jak napadne čtrnáctiletého kluka vyrábět skateboardy a snowboardy z odpadu?

Chodil jsem na Walfdorskou školu a v osmé třídě jsme dělali ročníkovou práci. Téma mohlo být téměř jakékoliv, a protože můj táta dělá snowboardy a máma sportovní oblečení, tíhl jsem k těm snowboardům. Už předtím jsem zkoušel šít tašky z bannerů, líbilo se mi to. No a táta mi dal impuls k tomu, abych zkusil spojit snowboardy a odpad. Výsledkem mojí ročníkové práce na tohle téma nemusel být přímo snowboard, ale měl jsem hledat cestu k jeho tvorbě. Ze začátku jsem tomu moc nevěřil, ale po roce se z toho stalo moje životní téma a teď mám hotová tři prkna.

Jak se na tebe dívají tvoji vrstevníci? Obdivují tě?

Podporují mě. Ale když jim třeba řeknu, že mám dneska rozhovor a za týden budu mít další, tak na mě koukají jako: "Jo, hm, proč mi to jako říkáš, proč tak frajeříš?" A mě to hrozně mrzí, protože se s nimi chci dělit o svoji radost. Ale to je jen někdy, ne vždycky, většinou mě podporují. Když jsem začínal se šitím punkových batohů, tak si jeden kamarád chtěl ušít batoh sám, ale já ho přesvědčil, že mu ho ušiju. A když byl hotový, tak mi řekl: "Ty jo, kámo, fakt jsi to dotáhl. Respekt." Dostal jsem od něj uznání, což bylo super.

Z jakého materiálu nejčastěji tvoříš?

Můžeš popsat, jak se vlastně takový snowboard z odpadků vyrábí?

Abych pochopil, z čeho se skládá, učil jsem se na běžném snowboardu. Horní fólii, což je design, jsem udělal z pet lahví a plastových hoblinek z frézování plastů do snowboardu. Hoblinky jsou strašně dobrý materiál. Celé jsem to dal do malinké žehličky, která má asi 20 na 50 cm, takže jsem to dělal po částech, které jsem pak spojoval. Skluznice byla taky z hoblinek. A jádro jsem udělal z europalety.

Z europalety?

Jo, celou jsem ji rozebral, prkýnka jsem na sebe nandal, otočil, nařezal a pak slepil. Bylo to docela složité. Inserty a hrany jsem vytrhal ze starého zlomeného snowboardu. A lepidlo používám americké, recyklované, které se vyrábí z odpadů při výrobě papíru nebo biopaliv. Ta firma na lepidla si mě sama našla a nabídla mi pomoc, za což jsem rád.

To zní docela zdlouhavě. Za jak dlouho vyrobíš jeden snowboard?

Samotná výroba snowboardu je vcelku jasná - dává se skluznice, skelná tkanina, jádro, skelná tkanina a horní vrstva, když to řeknu zjednodušeně. Ale u těch recyklovaných je těžké si vyrobit materiál. A je to zdlouhavé. První snowboard mi zabral měsíc, protože jsem vyrobil celkem pět fólií, než jsem měl tu správnou. Skluznice byla prvně jiná, než jsem potřeboval. Jádro jsem slepoval… Pracoval jsem pomalu a trvalo to všechno dlouho.

Neodradilo tě to?

Nebylo to lehké, ale teď už mám svůj postup a máme i větší žehličku, takže se to zlepšuje. Na tom mém nejnovějším snowboardu jsou skluzy k nerozeznání od klasického snowboardu. Kdybych neřekl, že je recyklovaný, tak nikdo rozdíl nepozná. Což je velký úspěch.

Objednal si už u tebe někdo snowboard?

Na snowboardy se mě už pár lidí ptalo, ale nemám na ně moc času, protože pořád studuju. Takže na zakázku zatím snowboardy nevyrábím. Pořád ale dělám batohy z bannerů, ty jdou docela na dračku. Dělal jsem taky skejty a longboardy.

Tvůj recyklovaný skateboard se dokonce dostal i na stupně vítězů v jedné soutěži, je to tak?

Jo, na Feel the Wheel (longboard-crossový závod v Benátkách nad Jizerou, pozn. red.). A to bylo úplně omylem. Jeli jsme tam s kamarády a při té příležitosti jsem vyrobil skateboardy. Všichni jsme to odjeli a já s jedním kámošem jsme se dostali do dalšího kola, ten třetí z nás ne. No a u tátova stánku se objevil kluk, který měl něco se svou deskou a já jsem mu nabídl, ať si půjčí kamarádovu. Na tom prkně si nakonec vyjezdil 3. místo.

Takže nejenže děláš recyklované skateboardy, ale taky úspěšné skateboardy.

Letos se soutěž opakuje, tak čekám nějaké další výsledky a těším se. (smích)

Chystáš se tvořit taky recyklované sluneční brýle…

Jo, na základě rozhovoru mi našel jeden kluk obroučky s tím, že by se daly vyrobit recyklované brýle. Takže zatím se vyvíjí, zjistili jsme, že materiál, ze kterého jsme je chtěli vyrábět, není vhodný. Vymýšlíme jiný. Řešení návrhů a provedení je plnohodnotná práce, na kterou teď nemám moc času. Ale zase ve třeťáku budeme mít prostor na svůj projekt, tak se brýlím budu věnovat.

Jedním z impulsů pro tvoji recyklovanou tvorbu bylo pádlování oceánem, který byl plný odpadků. Chtěl bys někdy vytvořit recyklovaný surf?

Jo, ale ještě nevím, jak na něj. Chtěl bych si vytvořit dřevěný, ale to má zatím čas.

autor: Magdaléna Daňková