Francouzský důchodce chce přeplout Atlantik v sudu, má v něm postel i kuchyň

Bonjour à tous, Demain matin c'est le grand jour ! Départ d'Ares à 10h en voiture, le tonneau remorqué à l'arrière. Au programme, 1350 klm, direction Cadiz au sud de l'Espagne! Passage de la frontière a Arnéguy prévu en fin d'après midi. Mardi 18 décembre : embarquement sur le Ferry à destination de Tenerife. Arrivée prévu le 20/12. Vendredi 21 décembre : départ de Tenerife destination de l'île d'El Hierro. Débarquement au nord de l'île à Valverde et direction le sud par la Restaca. Samedi 22 décembre 9h : mise à l eau du tonneau et chargements complémentaires. Dimanche 23 décembre 9h : dégagement de l'île par le bateau du club de plongée, 10h largage de l'amarre DÉPART pour 3 mois environs.... Suivez l'itinéraire et l'avancé du voyage de Jean-Jacques: https://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0hVSExFoQEhGGjUyy1Yg0OVsvDW7rDQPa Sans vous rien n'aurait été possible ! Encore merci pour votre soutien. Jean-Jacques et l'équipe TESA