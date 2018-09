Mise splněna a rekord překonán. Český právník obletěl svět na jednomotorovém letadle

Na pražském letišti v Letňanech přistál v sobotu zhruba v půl čtvrté odpoledne Roman Kramařík, který jako první Čech oblétl zeměkouli v jednomotorové Cessně P210N. Zakončil tak misi Okřídlený lev, kterou započal 25. července odletem z letiště Točná. Na cestě hned čtyřikrát překonal český rekord v letu na vzdálenost.

Na expedici, na níž rovněž mapoval stopy, které v zahraničí zanechali slavní Češi, se Kramařík vydal při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa.

"Cílem mé cesty bude místo startu: DOMOV - ČESKÁ REPUBLIKA. Místo obývané šikovnými a pracovitými lidmi. Přestože jich je pouze 10 miliónů, dokáží vyrobit helikoptéru nebo stíhačku, a to do posledního šroubku. To umí jen pár národů na světě. A téměř v každém leteckém sportu máme alespoň jednoho mistra světa," uvedl Kramařík na Hithitu.

Peníze na cestu, na níž hned čtyřikrát překonal český rekord v letu na vzdálenost, vybíral i na Hithitu.

Jeho trasa vedla přes Srbsko, Izrael, Spojené arabské emiráty, Indii, Thajsko, Filipíny, Japonsko, Rusko, Aljašku, USA, Kanadu, Azorské ostrovy, Británii a Německo. Kramařík urazil více než 40 tisíc kilometrů.

Nejdelší etapu představovala cesta z kanadského Halifaxu na Azorské ostrovy, která měřila 3309 kilometrů. Český rekord překonal Kramařík český rekord už předtím, a to hned na začátku cesty z Bělehradu do Haify (1839 kilometrů), v Japonsku při přeletu z Naha do Obihira (2318,1 kilometrů) a při letu v USA ze Seattlu do východní Iowy (2477,9 kilometrů).

Na cestě se potkal i s řadou krajanů, přijal ho i tibetský duchovní vůdce dalajlama. "Na to budu vzpomínat celý život," uvedl Kramařík. "Byl to přítel jednoho velkého Čecha, který už bohužel není mezi námi. Požádal jsem ho tedy, zda by se se mnou sešel a zavzpomínal na něj," přiblížil.

Na cestě se musel několikrát potýkat s nepřízní počasí, kvůli které musel posunout let. Jeden den se zdržel na Aljašce a pak v Halifaxu před přeletem Atlantiku.

Nevyhnul se mu ani technický problém. Při povinné prohlídce v Thajsku Kramařík zjistil, že má od kamene poškozenou vrtuli, sám ji ale opravil a mohl pokračovat.

