Čekali dojemné setkání. Chlapeček reakcí na novorozeného bratra pobavil svět

Dvouletý Zealand z americké Severní Karolíny šel přivítat svého novorozeného bratříčka do porodnice. Nejen jeho maminka byla ale překvapená z chlapcovy reakce. Malý Zealand se ze sourozence vůbec neradoval. Právě naopak.

Dvouleté dítě otevřelo dveře do nemocničního pokoje, kde ležela jeho matka, čtyřiadvacetiletá Madelyn Youngová s novorozeným synem Locklandem. Když si ale Zealand uvědomil, co se děje, začal svého nového bratra sabotovat. Házel plyšáky na zem a trucoval, jak je vidět na videu, o kterém psala hlavně britská a americká média. Díky celosvětově působící agentuře Reuters se ale záběry dostaly i do dalších koutů Země.

Když se jiná žena pokusila dvouletého chlapce zvednout k nemocničnímu lůžku, aby se na svého bratra podíval, začal Zealand agresivně křičet, sesunul se, zvedl plyšáky a opět je mrštil na zem. Po zbytek situace, která je zaznamenaná na videu, stál nevěřícně u postele a tvářil se nešťastně.

Chlapcova matka uvedla, že byl její prvorozený syn při jejím druhém těhotenství ještě velmi malý. "Ani tehdy nevěděl, co se děje. Jen mě hladil po břiše a říkal 'miminko'. Je to emotivní chlapeček a vidět mě na nemocničním lůžku a navíc s novým miminkem byl pro něj velký šok," popsala Youngová.

Všichni ostatní v místnosti si mysleli, že je situace roztomilá. Američanka z toho ale nejdříve byla smutná. "Nakonec jsem se ale i zasmála. Třicet minut po natočení videa si už chtěl Zealand Locklanda pochovat. Když do pokoje poprvé vešel, bylo tam hodně lidí. Jakmile odešli, velmi rychle se přizpůsobil. Zealand teď Locklanda naprosto zbožňuje. Jsou z nich nejlepší přátelé," uzavřela Američanka.