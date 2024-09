Zpívat a žít na dávkách. Hudební cenu Mercury vyhrála mladá kapela z Leedsu

Cenu Mercury pro nejlepší britské či irské album roku ve čtvrtek večer získala skupina English Teacher za desku This Could Be Texas. Převzala ho na komorním ceremoniálu v londýnských studiích Abbey Road, informovala stanice BBC.

Čtyřčlenná skupina vznikla roku 2020 na konzervatoři v Leedsu, kde členové English Teacher studovali. Nejblíž mají k označení indie-rock. Podle BBC bylo jejich vítězství pro některé novináře na místě překvapením, stejně jako pro samotné hudebníky, kteří chvílemi nevěděli, co na pódiu říct.

Zpěvačka a kytaristka Lily Fontaine poděkovala své matce za to, že jim vytvořila obal alba. "Neplánovali jsme, že dojdeme takhle daleko," přiznala. "Co teď budeme dělat?"

Jejich nahrávku This Could Be Texas desetičlenná porota ocenila za originalitu, osobitost či svěží přístup ke klasickému formátu kapely s elektrickou kytarou, jejíž zasněný zvuk evokuje třeba manchesterské The Smiths z 80. let minulého století. Deska však "při každém poslechu odhaluje netušenou hloubku", tvrdí hodnotitelé. Hudebníci zpívají o lásce, ztrátě nejbližších, své identitě nebo chybách politiků a společenských problémech jako rasismu.

Podle BBC si sošku po dlouhé době odnášejí umělci z jiné části britských ostrovů než z Londýna. Naposledy se v roce 2014 radovali hiphopeři Young Fathers pocházející ze Skotska.

Zpěvačka Lily Fontaine ve čtvrtek poděkovala klubům v Leedsu jako Hyde Park Book Clubu nebo Brudenell Social Clubu, kde se spoluhráči začínali. "Muzikanti z Leedsu díky nim mají, o koho se opřít. Jsou to pořadatelé ochotní dávat prostor novým tvářím, což je hrozně důležité pro celou scénu," zdůrazňuje zpěvačka.

Přesto také členové English Teacher letos na jaře popsali deníku Guardian, jak to mají začínající skupiny po pandemii těžké. Tou dobou už měli podepsanou smlouvu s vydavatelstvím Island Records, vystoupili ve známém televizním pořadu Joolse Hollanda, jejich písně hrála BBC, album sklízelo pětihvězdičková hodnocení v časopisech a čekalo je první větší turné.

"Ve skutečnosti ale všechny tyhle úspěchy nevylučují, že zároveň musíte žádat o dávky a žijete u rodičů nebo na gaučích u kamarádů," přiznala zpěvačka. Na gaučích spali s kytaristou Lewisem Whitingem v době natáčení debutového alba, kdy neměli na nájem.

Za první čtyři roky existence do kapely všichni čtyři členové, jimiž jsou dále baskytarista Nicholas Eden a bubeník Douglas Frost, pouze investovali peníze. I když vyjeli na turné, nakonec z honorářů nezaplatili ani náklady na ubytování a cestu. "Daří se nám vydělávat jenom na festivalech, které platí o trochu lépe, ale ty peníze stejně hned padnou na další koncerty," přiznala zpěvačka. Jejich cílem bylo, aby si každý ze čtyřčlenné sestavy mohl z toho, co společně utrží za hraní, vyplácet 500 liber měsíčně, tedy asi 15 tisíc korun. Ještě letos na jaře se to ale zdálo spíš nereálné, přiznala zpěvačka před jejich prvním větším turné čítajícím 16 vystoupení v USA a Kanadě. Kapela nakonec tuto šňůru koncertů začátkem září "ze zdravotních důvodů" zrušila. Na podzim ale zamíří do Berlína nebo Belgie.

Loni cenu Mercury dostal kvintet Ezra Collective za nahrávku Where I’m Meant to Be. Jeho styl se vyznačuje propojením různých žánrů, například jazzu, soulu, afrobeatu, hip-hopu či reggae.

Mercury Prize má jen jednu kategorii. Vítěz si odnáší 25 tisíc liber, v přepočtu asi 740 tisíc korun. Kromě toho mu vždy stoupnou prodeje, jeho další alba ale také vzbuzují o to vyšší očekávání, napsala dříve BBC.

Video: Skladba z prvního alba kapely English Teacher