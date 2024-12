Zombie apokalypsa na ostrově. Nový díl ságy 28 let poté natočil oscarový režisér

Hollywoodské hvězdy Aaron Taylor-Johnson a Ralph Fiennes nebo populární herečka Jodie Comerová se objevují v prvním traileru z pokračování postapokalyptické zombie ságy 28 let poté. Stejně jako původní film z roku 2002 ho natočil oscarový režisér Danny Boyle. Scénář znovu napsal Alex Garland, autor sci-fi Sunshine nebo Ex Machina.

Novinku uvedou česká kina 19. června. V úterý z ní studio Columbia Pictures zveřejnilo první trailer.

Podle anotace se odehrává téměř tři desítky let poté, co z laboratoře na výrobu biologických zbraní unikl virus, který zdecimoval svět a vedl k trvalé, nelítostně vynucované karanténě. "Malá skupinka přeživších žije na ostrůvku spojeném s pevninou jedinou silně bráněnou hrází. Jeden člen ale ostrov opustí a vydá se na misi do temného srdce pevniny," uvádí anotace.

Podle webu Variety.com v traileru překvapivě chybí hvězda prvního dílu Cillian Murphy, o němž se přitom spekulovalo, že si zopakuje roli pracovníka kurýrní služby Jima. Po zhlédnutí ukázky někteří spekulují, zda se z něj nestala zombie, autoři to ale na dotaz serveru nechtěli komentovat.

První díl série z roku 2002 nazvaný 28 dní poté ukazoval únik smrtícího viru, který zlikviduje takřka celý Londýn a rozloží společnost. Film režiséra Dannyho Boylea sklidil úspěch u kritiky i diváků, s rozpočtem osm milionů dolarů celosvětově utržil přes 82 milionů dolarů.

Pět let nato následovalo o něco vlažněji přijaté pokračování 28 týdnů poté, na kterém pracovali jiný režisér a tým scenáristů. Komerčně mělo opět ohlas, snímek stál 15 milionů dolarů a utržil 65 milionů.

Po téměř dvou desítkách let se nyní Columbia Pictures rozhodla značku oživit. Kromě chystaného třetího dílu, který kina uvedou v červnu 2025 a jejž kameraman Anthony Dod Mantle natočil kompletně na telefon iPhone 15 Pro Max, už vzniká také čtvrtý snímek. Scénář k němu napsal opět Alex Garland, režie se však místo Dannyho Boylea ujme Nia DaCosta podepsaná pod loňským superhrdinským filmem Marvels, doplňuje web The Hollywood Reporter. V případě úspěchu by měla následovat i pátá část, která by uzavřela novou trilogii z tohoto světa.