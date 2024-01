Zemřela herečka Jana Hlaváčová, hvězdě pražského Národního divadla bylo 85 let

Ve věku 85 let tuto sobotu večer zemřela divadelní a filmová herečka Jana Hlaváčová. Pražská rodačka ztvárnila desítky rolí v Národním divadle nebo Divadle na Vinohradech. Známá byla také z filmové série režiséra Dušana Kleina o básnících nebo televizních seriálů.

Úmrtí potvrdil mluvčí první scény Tomáš Staněk. "Jana Hlaváčová byla v Národním divadle první herečkou a rozhodující osobností inscenací několika generací vynikajících tvůrců. Je nezapomenutelnou součástí dějin českého divadla i statečným člověkem naší společnosti," říká ředitel Národního divadla Jan Burian.

Hlaváčová, která se poslední roky potýkala s Parkinsonovou chorobou, patřila k nejvýznamnějším českým herečkám poválečné éry. Zvládala komedie i dramata a díky zajímavému, kultivovanému hlasu se výrazně prosadila také v dabingu a rozhlasu. Herecké zkušenosti rovněž předávala studentům herectví jako pedagožka DAMU.

Držitelka řady cen a manželka již zesnulého herce Luďka Munzara poprvé stanula před kamerou ještě za studií jako krásná a tajemná Mefistofela v komedii Kam čert nemůže z roku 1959. Rok nato nastoupila do prvního angažmá po absolvování DAMU, konkrétně do plzeňského Divadla J. K. Tyla, kde strávila pět sezon a také se tam provdala za kolegu Jiřího Michného. Roku 1963 se jim narodila dcera Tereza. V roce 1969 Michný zemřel a Hlaváčová se definitivně vrátila do Prahy, kde jí Národní divadlo již dříve nabídlo angažmá.

Na první scéně debutovala coby Maggie ve hře Po pádu od Arthura Millera, následovaly desítky dalších slavných postav. V Národním divadle se Hlaváčová seznámila se svým druhým mužem, hercem Luďkem Munzarem, s nímž má dceru Barboru, která je rovněž úspěšnou herečkou. S manželem si Hlaváčová zahrála na jevišti, třeba v Našich furiantech, ve filmu i mnoha televizních inscenacích.

V roce 1990 oba podali výpověď z Národního divadla, když prý ani jeden z populárního páru nemohl snášet intriky a podrazy, které se v divadle děly. Munzar se tehdy zřekl divadla nadobro a Hlaváčová zakotvila v Divadle na Vinohradech. Tam vytvořila od roku 1994 řadu postav, například Jeannete Burmeisterovou ve hře Donaha!, přičemž za roli Agnes ve hře Edwarda Albeeho Křehká rovnováha dostala divadelní cenu Thálie za rok 1996.

Diváci Hlaváčovou znali také z televize - viz tituly Ikarův pád, V zámku a podzámčí, Ohnivé ženy či seriály Dnes v jednom domě, Hraběnky či Dokonalý svět. Účinkovala v pohádkách jako Třetí princ nebo Anděl Páně, ztvárnila i řadu historických postav, třeba Elišku Přemyslovnu v dramatu Královský omyl či Boženu Němcovou ve filmu Veronika.

Proslulá byla její zdravotní sestra ze série Dušana Kleina o básnících. Před kamerou se Hlaváčová naposledy objevila roku 2011 v psychologickém dramatu Petera Krištúfka nazvaném Viditelný svět. Dva roky nato převzala Thálii za celoživotní mistrovství. V roce 2012 získala ještě Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský výkon v dabingu, o tři roky později obdržela stejnou cenu za celoživotní herecké mistrovství v dabingu.