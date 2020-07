Zemřel americký skladatel Johnny Mandel, jehož nejznámější skladbou je Suicide Is Painless, titulní melodie seriálu i filmu MASH. Deníku The New York Times o úmrtí pověděla autorova dcera Melissa. Mandel spolupracoval i s jazzovými velikány, jako byli Count Basie, Frank Sinatra, Chet Baker nebo dosud žijící zpěvák Tony Bennett.

Mandel zemřel v pondělí ve svém domě v Kalifornii. Newyorský rodák studoval hudbu a sám hrál především na trubku a pozoun. Byl členem několika skupin, než se zaměřil na filmovou hudbu. "Tolik mě zarmoutilo, když jsem se dověděl, že zemřel jeden z mých hrdinů," napsal na twitteru zpěvák Michael Bublé. Mandel získal pět hudebních cen Grammy i jednoho Oscara. Byl dvakrát ženatý a měl jednu dceru.