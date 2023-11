Zemřel zpěvák Shane MacGowan, lídr The Pogues. V Česku na něj vzpomínal Depp

Ve svých písních čerpal z literatury, mytologie i Bible. Ve věku 65 let zemřel irský zpěvák a skladatel Shane MacGowan, lídr kapely The Pogues, která spojovala tradiční irskou hudbu s ostrým punk rockem. Frontman prošlapal cestu sestavám jako Flogging Molly nebo Dropkick Murphys, také byl ale znám alkoholovými excesy.

MacGowan byl loni v prosinci hospitalizován, letos strávil několik měsíců na jednotce intenzivní péče. Úmrtí s odkazem na rodinu ve čtvrtek potvrdil britský deník Guardian. Ten připomíná i hudebníkův rozhovor pro časopis NME z roku 1983. Tehdy Pogues zhruba rok po založení začali být slavní. "Všechno, co se dalo udělat s tradičním formátem rockové kapely, už někdo udělal. My děláme muziku od kořenů, silnější, naštvanější, emocionálnější," říkal.

Syn irských imigrantů narozený v britském Kentu často psal o irské kultuře, nacionalismu a zkušenosti příslušníka irské diaspory. "Má vzácný talent spojovat v sobě Byrona s imbecilem," poznamenal o MacGowanovi britský kritik Nick Kent v knize Těžkej nářez.

Kromě originálního zpěvu zpěvák přitahoval pozornost tím, že neměl zuby, na pódiu se často potácel opilý a zapomínal texty. V čele Pogues vydržel do roku 1991, než ho spoluhráči pro nespolehlivost a závislost na alkoholu vyhodili uprostřed turné. Krátce jej v sestavě nahradil Joe Strummer ze známějších The Clash.

MacGowan si následně založil nový band The Popes, s nímž natočil několik alb. Roku 1997 účinkoval v populární skladbě Perfect Day od Loua Reeda, načež se roku 2001 znovu vrátil k Pogues a absolvoval s nimi ještě několik turné.

Právě v rámci sólové kariéry hudebník několikrát navštívil Česko. Roku 1996 se účastnil festivalu Jam '96 na pražském koupališti Džbán, kde na sebe diváky nechal dlouho čekat. "Tak se ukaž, opilče," pokřikovali na něj fanoušci podle reportáže Lidových novin. Zpěvák se "připotácel se na pódium 'stylově' opilý, s kelímkem piva, téměř neschopen artikulované řeči", avšak když začal se skupinou The Popes zpívat irskou hospodskou muziku hranou s punk-folkovým nábojem, jazyk se mu postupně rozvazoval, uvedly Lidové noviny.

Naposledy MacGowan roku 2004 opět s kapelou The Popes hrál na festivalu Respect, tehdy konaném na pražské Štvanici. "Kupodivu nejen nedokázal přitáhnout masové publikum, ale také jeho vystoupení bylo zdaleka největším propadákem jinak velmi zajímavého programu," uvedl v recenzi časopis Mladý svět.

O svém životě hudebník roku 2001 vyprávěl v knize nazvané A Drink with Shane MacGowan, kterou napsal se svou ženou Victorií Mary Clarke. Podle ní později vznikl dokument nazvaný Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem, jejž předloni na karlovarském festivalu představil populární hollywoodský herec Johnny Depp. Ten se s MacGowanem přátelil, snímek produkoval a sám v něm vystupuje.

Při projekci ve Varech irskému zpěvákovi tleskal a do mobilních telefonů na dálku mával zaplněný velký sál hotelu Thermal. "Nikdy se nepokoušejte držet krok se Shanem MacGowanem," řekl divákům Depp s odkazem na MacGowanovu slabost pro alkohol. "Když jsem ho viděl poprvé, řekl jsem si: panebože, ten člověk se nedožije 14 dnů, ten to nedá. A to bylo před 30 lety," dodal.

MacGowanova žena ve Varech řekla, že manžel má z uvedení filmu radost. "Má rád tuhle zemi, má rád Prahu, má rád české pivo. Říkali jsme mu, že půjdeme do pivních lázní, na což se chystáme, a to ho také potěšilo," uvedla.

Video: Fairytale Of New York od The Pogues