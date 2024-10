Měl jsem plány, ty jsem spálil. Zemřel mladý český raper Protiva, bylo mu 27 let

Ve věku 27 let zemřel český raper Pavel Protiva. V posledních letech se potýkal s psychickými problémy. V textech svých tracků, které na platformě Spotify zaznamenaly miliony přehrání, zmiňoval mimo jiné drogovou závislost, nepochopení ze strany společnosti či jakousi hlubší vnitřní bolest.

O úmrtí informovalo vydavatelství Blakkwood Records, jehož byl Protiva součástí od roku 2016. "S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás dne 7. října nečekaně opustil milovaný syn, bratr a kamarád Pavel Protiva," napsala firma na Instagramu.

Poslední rozloučení se uskuteční v úzkém rodinném kruhu 25. října. "Prosíme všechny fanoušky, aby toto rozhodnutí respektovali. Ti, kteří se chtějí s Pavlem naposledy rozloučit, mohou v tento den zapálit svíčku a vzpomenout na jeho přítomnost v našich životech," dodal label. Ten se Protivovi staral o pořádání koncertů nebo prodej reklamních předmětů.

Rodákovi z Jindřichova Hradce v dětství zemřela matka, následně se přestěhoval do Prahy za otcem. "Bydlel jsem v jižních Čechách, kde jsem chodil do školy tak do páté třídy. V páté třídě mi umřela máma, já se přestěhoval k tátovi do Prahy, celkově jsem změnil okolí. A v tu chvíli jsem začal mít problémy. Z toho vznikl Protiva, který dělá mixtapy," popsal své začátky v interview. Dle webu rapzzz.com nedokončil střední školu, protože už se naplno věnoval hudbě.

Podle časopisu Headliner proslul striktním přednesem a specifickým hlasem. "Protiva jsem já, protože se tak jmenuju. Ale když jsem si dával dohromady to, jak bych chtěl dělat hudbu, vymyslel jsem si postavu, které nebude nic vadit a bude nějak mluvit," popsal svou stylizaci v talk show G-Talk.

V ní Protiva mluvil mimo jiné o závislosti na drogách, kterou si vybudoval po prvním použití extáze. Podle svých slov se ji snažil zbavit, uvědomoval si, že může mít vliv i na ostatní.

"Lidi mi píšou, že jim moje věci pomáhají, že se v tom vidí, děkují mi. Ale kolikrát vidím na koncertech lidi na drogách a mám pocit, že na tom také mám podíl. Za to nejsem rád. Nechci nikoho přesvědčovat, že drogy jsou fajn," uvedl v rozhovoru.

Protiva nevydával celé desky, nýbrž mixtapy. "Nechci dělat plnohodnotné album, tak tomu vždycky říkám projekt, že o nic nejde. Neprodávám to, nemám potřebu dělat CD. Mám dobrý pocit z toho, že to nahraju a dám na internet," vysvětloval.

Vydavatelství si jej všimla po vydání tracku nazvaného 1997 ze stejnojmenného mixtapu. "Měl jsem plány, ty jsem spálil / Teď jsem jinde, teď jsem v dáli / Vlastně pořád hledám, kudy kam / Hlavně se nechci vrátit," rapoval tu mimo jiné.

Spolupracoval s kolegy Hasanem, Viktorem Sheenem, Řezníkem, Refewem či Sharlotou, se kterou natočil úspěšné Prosit nebudu. K dalším jeho populárním trackům patří Coke 'N Koule nebo Po betonu.

V posledních letech si dal raper pauzu, podle Headlineru byl hospitalizován a už se mu nepodařilo vrátit na scénu.

Video: Protivův singl 1997