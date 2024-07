Zemřel polský herec Jerzy Stuhr, v Česku se proslavil filmem Sexmise

Ve věku 77 let zemřel polský herec, režisér a scenárista Jerzy Stuhr, v Česku známý zejména díky roli ve sci-fi komedii Sexmise. Na tu se v 80. letech minulého století hrnuly do kin desítky milionů východoevropských diváků. Herec před několika lety prodělal infarkt, nyní mu lékaři diagnostikovali rakovinu hrtanu. O úmrtí informoval polský server Onet jeho syn Maciej Stuhr.

Sexmise byla v Polsku začátkem 80. let vyhlášena nejlepší místní komedií století, Stuhr získal cenu pro nejlepšího komediálního herce. Z filmu se stal v někdejším východním bloku hit díky humoru, kritice systému, ale také odvážným scénám. "V Rusku to byl problém. Pro tamní distribuci se musel snímek přejmenovat na Nové Amazonky. Pod názvem Sexmise se mohl film uvádět, až když nastoupil k moci Gorbačov. Film Polski ale umožňoval odvážné erotické scény. Polští cenzoři nikdy nebyli tak prudérní jako sovětští," komentoval to herec v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Stuhr v Sexmisi ztvárnil jednoho z dobrovolníků, kteří se po umělém zmrazení těla probouzejí později, než jak to plánoval vědecký experiment. Ocitnou se v 21. století, kdy žijí pouze ženy. Muži na Zemi vymřeli a ženy se staly soběstačnými, "silnější pohlaví" je pro ně nepřítelem.

Jerzy Stuhr kromě toho účinkoval ve snímku Velké zvíře z roku 2000, který zároveň sám režíroval, v dramatu Andrzeje Wajdy Bez anestezie nebo v dramatech Klid a Amatér oceňovaného režiséra Krzysztofa Kieslowského. V Polsku byl známý i dabingem oslíka v animované pohádce Shrek.

Stuhr v roce 2011 navštívil karlovarský festival, dva roky nato mu pražský Febiofest udělil cenu Kristián za přínos světové kinematografii. V české metropoli byly při té příležitosti promítnuty čtyři jeho filmy.

Polský rodák před zdejším publikem mluvil například o tom, jaký měla Sexmise dopad na jeho kariéru. "Život mi tato role nezměnila, změnila ale moji pozici. Byl jsem zařazen do ranku komediálních herců, i když takový nejsem. Točím v posledních letech v Itálii, a když tam kdysi představili Sexmisi, všichni se na festivalu v Terstu divili, že dokážu hrát komediální role," řekl.

Video: Udělalo se mi špatně. Ramba řekla, proč málem odmítla Zápisník alkoholičky (3. 7. 2024)