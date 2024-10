Zemřel Phil Lesh, s kapelou Grateful Dead se stal symbolem rockových 60. let

Měl klasickou průpravu a studoval hru na housle i trumpetu, nakonec však proslul jako baskytarista psychedelické rockové skupiny Grateful Dead, kterou spoluzakládal. Ve věku 84 let zemřel hudebník Phil Lesh. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na jeho oficiální účet na Instagramu.

Phil Lesh byl nejstarším žijícím členem sanfranciské skupiny, v níž také zpíval a která smíchala rock s folkem, bluegrassem i jazzem. Grateful Dead se stali jedním ze symbolů hippies a takzvané kontrakultury 60. let minulého století.

Přestože málokdy dával interview a držel se spíše v pozadí, experimentální a často avantgardní hudbou inspirované figury, které Lesh hrál na šestistrunnou elektrickou baskytaru, tvořily důležitý kontrapunkt k sólům hlavního kytaristy Jerryho Garcii. Zároveň ukotvovaly pověstně dlouhé pasáže, v nichž Garcia s druhým kytaristou Bobem Weirem, varhaníkem Ronem McKernanem a bubeníky Billem Kreutzmanem a Mickeyem Hartem na koncertech klidně i desítky minut volně improvizovali.

V důsledku toho i jejich známé skladby jako Truckin’ nebo Sugar Magnolia zněly naživo pokaždé jinak a lidé měli důvod na kapelu chodit pravidelně. O jejich pevném poutu s posluchači přeneseně možná vypráví také píseň Unbroken Chain, jedna z Leshových nejznámějších, doplňuje britská BBC.

Podle ní kolem Grateful Dead vznikla odhodlaná komunita takzvaných Deadheads, kteří s muzikanty cestovali z jednoho města do druhého a natáčeli každý koncert, což skupina povolovala. Ti, kdo měli nejraději Leshe a chtěli mu být co nejblíž, stáli v kotli pod pódiem v místech, jimž se v komunitě přezdívalo Phil Zone, vysvětluje deník New York Times.

Po smrti frontamana Garcii v roce 1995 se Phil Lesh pozdějších znovushledání členů Grateful Dead neúčastnil pravidelně. Naposledy s nimi vystoupil roku 2015 na pětici vzpomínkových koncertů. Konaly se na stejném chicagském stadionu, kde posledně koncertovali ještě s Garciou.

Někdejší spoluhráči posléze dál pokračovali pod hlavičkou Dead & Company, čehož se ale Lesh nezúčastnil.

Už v 90. letech nicméně začal příležitostně účinkovat s proměnlivou skupinou známějších přátel pod názvem Phil Lesh and Friends. V té jej postupně doprovodili mimo jiné renomovaní kytaristé Trey Anastasio, Warren Haynes, Larry Campbell, Robben Ford, Jorma Kaukonen, John Mayer, Derek Trucks či John Scofield, klávesisté John Medeski a Benmont Tench nebo saxofonista Branford Marsalis. Poslední koncert odehráli letos v srpnu.

Příčina úmrtí Phila Lesha není známá, muzikant však měl opakovaně zdravotní problémy. V roce 1998 podstoupil transplantaci jater, o níž píše také ve své knižní autobiografii nazvané Searching for the Sound. V letech 2006 a 2015 bojoval s rakovinou prostaty a močového měchýře, čtyři roky nato podstoupil operaci zad.

"Musím říct, že hudba a koncertování jsou pro mě stejně zásadní jako jídlo a pití. Vlastně tím víc, čím jsem starší," cituje jej z nedávné doby deník Washington Post. "Ve vysokém věku je to fyzicky náročnější, než když jste mladí, ale zase máte zkušenosti a znalosti, které vám tehdy chyběly," srovnával.

Teď zesnul jen dva dny poté, co akademie udílející Grammy oznámila, že se Grateful Dead stanou příštími laureáty ceny MusiCares Person of the Year. Zbývající žijící členové sestavy ocenění převezmou na lednovém galavečeru.

Video: Ukázka z posledního koncertu Grateful Dead v roce 1995