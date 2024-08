Zemřel Alain Delon. Slavnému francouzskému herci bylo 88 let

Zemřel slavný francouzský herec Alain Delon, dožil se 88 let. Agentuře AFP to tuto neděli ve společném prohlášení sdělily jeho tři děti. Delon byl v posledních letech nemocný. Zesnul obklopen rodinou ve svém domě v Douchy asi 100 kilometrů jižně od Paříže.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony a také (pes) Loubo s nezměrnou bolestí oznamují odchod otce. Zemřel pokojně ve svém domě v Douchy, obklopen svými třemi dětmi a rodinou. V této nesmírně bolestné době smutku rodina žádá o respektování soukromí," napsali Delonovi potomci v prohlášení.

Herec, producent a režisér se narodil 8. listopadu 1935. Patřil mezi nejvýznamnější osobnosti evropské kinematografie. Delon, svého času symbol mužské krásy, si zahrál v téměř stovce filmů, diváci ho znají třeba ze snímků Černý tulipán, Dva muži ve městě či Borsalino. V roce 2008 ztvárnil Julia Caesara v komedii Asterix a Olympijské hry.

V posledních letech byl nemocný. Například roku 2019 jej postihly potíže s oběhovou soustavou a utrpěl lehké krvácení do mozku, poté strávil několik týdnů v nemocnici.

Tento svět opustím bez lítosti, prohlásil herec před čtyřmi lety v rozhovoru pro týdeník Paris-Match. "Život už mi moc nepřináší. Už jsem všechno poznal a viděl. Především ale nenávidím tuto dobu, je mi z ní na zvracení," uvedl na konci rozhovoru, ve kterém bilancoval svou 60letou kariéru.

"Malý divoký netvor"

Narodil se v obci Sceaux a nějaký čas vyrůstal také u pěstounů, kteří bydleli nedaleko vězení. "Byl jsem malý divoký netvor," vzpomínal na své mládí plné útěků z domova a vyhazovů ze škol. Vyučil se řezníkem, ale raději se dal do armády, s níž bojoval v Indočíně a ze které ho nakonec vyhodili.

Snadno tak zapadl do pařížské bohémy, kde se živil všelijak. Do světel ramp mu pomohl zajímavý chlapecký zjev, jehož poprvé využil režisér Yves Allégret v roce 1957 ve snímku Když se do toho zaplete žena.

Jednu ze svých prvních hlavních rolí ztvárnil v dramatu V plném slunci (1960) režiséra Reného Clémenta. Následovaly úspěšné tituly Rocco a jeho bratři (1960; s Annie Girardotovou), Gepard (1963; s Claudií Cardinalovou), Černý tulipán (1964), Sicilský klan (1969), Dva muži ve městě (1973; s Jeanem Gabinem), Smrt darebáka (1977; s Ornellou Mutiovou) nebo Swannova láska (1984).

Delon se objevil i detektivních seriálech Fabio Montale (2001) a Frank Riva (2003 až 2004). Podílel se také na televizní romantické komedii Jeden manžel navíc (2010).

Zvláštní kapitolu jeho života tvořily ženy. S herečkou Romy Schneiderovou žil na přelomu padesátých a šedesátých let, současně však měl vztah i s německou zpěvačkou Nico, která vystupovala s kapelou The Velvet Underground. V roce 1962 mu porodila syna Christiana Aarona.

Mimo jiné žil i se zpěvačkou Dalidou a s herečkou Mireille Darcovou (1968 až 1982) a od roku 1987 čtrnáct let s někdejší nizozemskou královnu krásy Rosalií van Breemenovou. Kromě dcery Anouchky se jim v roce 1994 narodil syn Alain-Fabien. Oženil se pouze jednou, a to v roce 1964 s herečkou Nathalií Canovasovou, s níž má syna Anthonyho (narozen v září 1964). Rozvedli se po pěti letech.

V roce 2005 Delona, který má od roku 1999 i švýcarské občanství, povýšili do hodnosti důstojníka Čestné legie za osobní přínos světovému filmovému umění.

V roce 2011 byl součástí oficiální francouzské delegace, která přijela do Prahy na pohřeb Václava Havla. Přátelství obou osobností a milovníků filmu a divadla se datovalo zhruba od počátku 90. let. Jako "znalci žen" mu byla v roce 2008 svěřena role předsedy poroty soutěže krásy Česká Miss.

Byl známý také pro své kontroverzní politické názory. Když Delonovi v květnu 2019 udělili na festivalu v Cannes Zlatou palmu za celoživotní dílo, nazvala ho americká organizace Woman and Hollywood ve své petici "rasistou, homofobem a misogynem".

Idol žen několika generací předtím pravil: "Řekl jsem, že jsem dal facku ženě? Ano. A měl jsem dodat, že víc facek jsem dostal než rozdal. Žádnou ženu jsem nikdy v životě neobtěžoval. To ony mě dost obtěžovaly," prohlásil v rozhovoru. Jindy se zase nechal slyšet, že homosexuálové by neměli vychovávat děti.

