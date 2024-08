Na Delona vzpomínají Macron i Le Penová. Ples skončil, lituje Claudia Cardinale

Titulní stránky francouzských zpravodajských serverů v neděli plní nové i staré fotografie herce Alaina Delona, o jehož úmrtí ráno informovali potomci. Deník Le Parisien píše o "posvátném zvířeti kinematografie", Le Monde o hvězdě francouzského filmu, Le Figaro pak o "ďábelsky krásném andělovi" a legendě.

"Dneska nám nezavolá. Byl to takový rituál: když jsme o něm napsali, tak nám Alain Delon zavolal, aby poděkoval. Volal ze skrytého čísla, nenapodobitelným, hlubokým, svůdným, přitažlivým hlasem. Jeho kariéru lemovaly stovky titulních stran časopisů, přesto měl ten starý pardál vždycky radost, když se jeho fotka objevila na obálce," píše Le Parisien.

Když byl ale herec nespokojený, po zveřejnění článku následovalo ohlušující ticho. Nelíbilo se mu například, když se o něm zmínili jako o komediantovi. Ten ale podle Alaina Delona hraje, zatímco herec své role prožívá, vysvětluje Le Parisien.

Delon byl nejen hercem par excellence, ale také velkou osobností, píše Le Monde. "Jen málo herců se věnovalo filmu s takovou intenzitou," konstatuje list. "Jeho ďábelsky andělská krása a chování připomínající šelmu způsobily ve filmu revoluci," míní další významný francouzský deník Le Figaro. Podle něj Delon tolikrát ve filmu hrál vlastní smrt, že už na tu skutečnou musel být připravený. Jeho poslední scénář ale napsal sám bůh, dodává Le Figaro.

"Zemřela velká šelma, která fascinovala i rozdělovala. Byl ikonou světové kinematografie, instinktivním hercem se zářivou krásou, ale také sebevědomým mužem s obrovským egem," referuje o Delonovi server France 24, avšak připomíná také spory mezi jeho dětmi. Herec byl bezmezně obdivovaný, nicméně jako člověk mnohdy sklízel kritiku a býval považován za nesympatického, dodává magazín.

Delon patřil k nejcharismatičtějším a nejkrásnějším mužům na stříbrném plátně, byl poslední hvězdou, tvrdí web France Info. Server Le Point píše o konci jedné éry francouzského filmu. Nebyl svatý a nikdy to o sobě ani netvrdil, poznamenává k Delonově povaze L'Humanité.

V neděli okolo poledne se vyjádřil i francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj díky Delonovi svět mohl snít. "Melancholický, oblíbený, tajnůstkářský, byl víc než hvězda: byl to francouzský monument," napsal Macron na sociální síti X.

Se smutkem na herce vzpomíná jeho italská kolegyně, šestaosmdesátiletá Claudia Cardinale, která s ním účinkovala ve slavném filmu Gepard. "Ples skončil. Tancredi odešel tančit s hvězdami," uvedla v narážce na jméno jeho postavy mladého chudého aristokrata. "Lidé mě žádají, abych to vyjádřila slovy, ale ten smutek je příliš intenzivní," reagovala Claudia Cardinale. Vzkaz podepsala "navždy tvá Angelika" s odkazem na jméno své postavy.

Delon celý život podporoval francouzskou krajní pravici, už od 80. let minulého století se přátelil s Jean-Marie Le Penem, zakladatelem strany Národní fronta. Politikova dcera a pozdější předsedkyně partaje Marine Le Penová tuto neděli také ocenila Delonův talent. "Odešla legenda. Odchází s ním i malá část Francie, kterou jsme milovali," uvedla politička.

Trávníček: Byl drze krásný

Reakce v neděli před polednem začaly přicházet také z Česka. Alain Delon je idol a ještě dlouho zůstane, řekl herec Pavel Trávníček, který jej daboval. Podle něj se loučí zlatá francouzská generace, ať už se to týká herců jako Jeana-Paula Belmonda, jenž zesnul v roce 2021, nebo režisérů typu Jeana-Luca Godarda. Ten odešel předloni.

Ve zlaté éře francouzské kinematografie podle Pavla Trávníčka vzniklo mnoho dobrých filmů, bylo to velké období, kdy zajímavé začaly být i kriminálky. "Alain Delon, jak napsala agentura AFP, byl drze krásný a náramně se jim hodil, líbil se ženám," vzpomíná Trávníček.

Pro dabování Delona si Trávníčka vybrala režisérka Marie Fronková, natočili spolu celou ságu Delonových filmů. Rád má například Dva muže ve městě z roku 1973, kde Delon účinkoval po boku Jeana Gabina. "Jeho koncentrované herectví lidi fascinovalo a mě taky," připouští Trávníček.

Osobně se s hercem setkal před asi 20 lety v kině v pražské Vodičkově ulici, kde si podle svých slov poprvé všiml, jak to funguje, když přijede velká hvězda. "Všichni na něj zírali jako na zjevení," vybavuje si. Když z biografu odcházel, šel za Delonem pasáží, kde ho míjely dvě ženy. Jedna Francouze poznala, druhá jí ale odpověděla: "Ty seš pitomá, co by tady dělal," připomíná Pavel Trávníček úsměvnou historku.

Byl cool dřív, než se to říkalo

Podle českých odborníků se Delon stal symbolem francouzské kinematografie. "V 60. a 70. letech byl vedle Jeana Gabina, Jean-Paula Belmonda nebo Louise de Funese francouzským filmovým symbolem," říká režisér Fero Fenič.

Podle něj se Delon odlišoval tím, že účinkoval v dílech velkých francouzských a italských tvůrců. "Jeho stopa a žánrový záběr ve filmu jsou mimořádné. Byl světovým idolem, což se stává málokterým hercům. Byl u toho, když se v 60. letech v kinematografii děly převratné věci," konstatuje Fenič, zakladatel pražského Febiofestu.

Podle ředitele Národního filmového archivu Michala Breganta měl Delon tak dlouhý život, že dokázal nejen vybudovat kariéru světové hvězdy, ale také se propadnout do řady konfliktů, sporů a rozporů, které provázejí naši dobu.

"Delon byl cool dřív, než se tento pojem dostal do všeobecného slovníku. Takového si ho budou pamatovat diváci, kteří ho vídali na plátně, takového ho ocení i dnešní generace, pro kterou bude teď na chvíli jeho jméno a jeho herectví objevem. Delonův význam ve světové a zejména francouzské a zejména autorské kinematografii zůstane živý a inspirativní," myslí si Bregant.

Filmový historik Pavel Sladký vyzdvihuje Delonovu spolupráci s režiséry Luchinem Viscontim, Michelangelem Antonionim nebo Jeanem-Pierrem Melvillem. "Osobně jsem se s ním nesetkal, ale zažil jsem ho na festivalech v Cannes a Kluži. Hlavně v případě Cannes, kde před pěti lety převzal čestnou Zlatou palmu za celoživotní dílo, už bylo zjevné, že se loučí s kariérou," ohlíží se Sladký.

Podle něj byl Delon v té době již kontroverzní postavou, mimo jiné kvůli prohlášení, že by homosexuální páry neměly mít právo adoptovat děti. Kritiku vzbuzovaly také jeho sympatie k francouzské krajní pravici. "Očekávalo se, zda nebude v projevu hovořit na politické téma, které by rozdělovalo publikum, ale k ničemu takovému nedošlo. Bylo to loučení s dlouholetou kariérou," shrnuje Sladký, který o filmech referuje pro Český rozhlas.

Prezident České filmové a televizní akademie Ivo Mathé připomíná, že za komunismu patřila francouzská kinematografie k jedné z těch přístupnějších a Delon se řadil ke zlaté generaci francouzských herců a hereček, jež výrazně poznamenala tuzemské diváky. "Byl to herec s obrovským záběrem a patřil k těm nejznámějším a z našeho pohledu světovým. Je to veliká osobnost nejen evropské kinematografie," uzavírá Ivo Mathé.

Alain Delon zemřel nad nedělním ránem ve svém domě v Douchy, bylo mu 88 let. Agentuře AFP to ve společném prohlášení sdělily jeho tři děti. Herec byl v posledních letech nemocný.

