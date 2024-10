Zemřel herec John Amos, známý z Cesty do Ameriky nebo Smrtonosné pasti 2

Z někdejšího hráče amerického fotbalu ve vyhledávaného herce se vypracoval John Amos, který zemřel ve věku 84 let. Uznání se mu dostalo už v 70. letech minulého století, kdy účinkoval v televizním seriálu Good Times a minisérii Kořeny.

Herec zesnul už 21. srpna doma v Los Angeles, oznámil nyní jeho syn Kelly Christopher Amos. "Byl nekonečně laskavý a měl zlaté srdce. Všichni ho milovali," uvedl.

Rodák z New Jersey vystudoval sociologii. Už na škole John Amos mimo jiné boxoval, v 60. letech profesionálně hrál americký fotbal. Podepsal dokonce smlouvu s týmem Kansas City Chiefs, trenér v něm však nespatřoval dostatečný potenciál.

Amos pak na sebe upozornil v televizi, nejprve rolí moderátora počasí Gordyho v seriálu Mary Tyler Moore Show. Slávu mu následně přineslo účinkování ve více než šesti desítkách epizod televizního sitcomu Good Times, kde ztvárnil otce. Podle agentury Reuters při natáčení prosazoval, aby ústřední černošská rodina působila co nejautentičtěji, a kritizoval scenáristy za užívání rasových stereotypů.

"Když seriál začínal, mezi scenáristy nebyl jediný černoch. To vedlo k tomu, že jsme jim několikrát museli říct: tohle nemůžeme udělat, takhle nepřemýšlíme, takhle bychom to nikdy neřekli," popsal v interview herec, kterého nakonec ze seriálu vyhodili a scenáristé jeho postavě připsali smrtící autonehodu.

Podle agentury AP se jednalo o jeden z prvních sitcomů ukazujících úplnou černošskou rodinu. "V té době to bylo asi nejvěrnější znázornění života afroamerické rodiny, které jste v televizi mohli vidět," prohlásil herec už smířlivěji v roce 2021. Také z toho důvodu k seriálu Good Times a konkrétně Amosově postavě ve svých písních později odkazovali zpěvačka Alicia Keys, raper Rick Ross nebo hiphopový kolektiv Wu-Tang Clan.

Čeští diváci si Amose mohou vybavit coby představitele dospělého Kunty Kinteho v minisérii o otroctví Kořeny z roku 1977. Afrického domorodce unesou v mládí otrokáři a odvlečou jej do USA. Amos převzal roli po LeVaru Burtonovi. Hlavní postavu ztvárnil jako hrdého muže, který se zarputile vzpírá věznitelům a svůj úděl nikdy nepřijme.

Minisérie vznikla dle stejnojmenné knihy Alexe Haleyho a Amosovi vynesla nominaci na televizní cenu Emmy. "Věděl jsem, že tahle role mi změní život. Po tolika nepochopeních a stereotypních postavách jsem to bral jako zadostiučinění a odměnu za všechna příkoří," napsal později Amos ve své autobiografii.

Kořeny překonaly všechna očekávání a staly se jedním z nejsledovanějších televizních pořadů své doby. "Do Afriky jsem cestoval už dřív, ale po seriálu Kořeny jsem tam začal jezdit tak často, jak to jen šlo," nechal se o mnoho let později slyšet herec.

Další generace diváků Johna Amose poznala díky komediální roli hamižného otce ve filmu Cesta do Ameriky z roku 1988. V něm vystupuje coby majitel fastfoodového řetězce, který se snaží co nejlépe provdat dceru. Když zjistí, že jeden z jeho zaměstnanců hraný Eddiem Murphym je ve skutečnosti africkým princem, propadne nadšení. "Je to boháč," přesvědčuje dceru. "Dokázala jsi to, vyhrála jsi jackpot!" Roli si zopakoval ještě v pokračování z roku 2021.

Kromě toho John Amos účinkoval v seriálu Západní křídlo, jenž se odehrává v prostředí americké politiky a kde ztvárnil admirála Fitzwallace, nebo v akčním filmu Smrtonosná past 2 s Brucem Willisem. V něm hrál majora Granta.

K jeho posledním pamětihodnějším rolím patřil Ed v seriálu Dva a půl chlapa. Krátce ale vystupoval také na newyorské Broadwayi. Komedie nazvaná Tough to Get Help se divákům po premiéře v 70. letech líbila, odměnili ji ovacemi vestoje. "V té době ale o úspěchu hry rozhodovali kritici a ti ji ztrhali," vysvětlil herec, proč divadlo po jediném uvedení kus stáhlo. V novém tisíciletí John Amos na Broadwayi dostal ještě roli v dramatu Gem of the Ocean od Augusta Wilsona.