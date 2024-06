Zemřel divadelník Jan Schmid, bylo mu 87 let. Od roku 1964 šéfoval Ypsilonce

Ve věku 87 let toto pondělí zemřel divadelník Jan Schmid, zakladatel a ředitel Studia Ypsilon. V úterý to uvedla Kateřina Kovandová z této pražské scény. Schmid odešel nedlouho poté, co si s kolegy připomněl 60. výročí založení divadla, v němž režírovali Evald Schorm nebo Jan Grossman a jehož herecký ansámbl měl svého času nejvyšší koncentraci dobrých českých komiků.

Výročí na jaře připomněla výstava v pražském Domě fotografie. Historii renomované scény vyprávěla skrze archivní snímky i plakáty právě zakladatele Jana Schmida. "Je to zadostiučinění, hlavně pro mě. Ypsilonka, jak pamatuji, vždycky existovala pod takovým deštníkem svobody, což považuji za zázrak si to vždycky udržet," vzpomínal ještě v březnu režisér, autor, výtvarník, dramaturg a také herec Jan Schmid. Ten založil Ypsilon v roce 1964 a do konce života zůstal jeho ředitelem. Zobrazit 9 fotografií Přestože v Ypsilonce postupně hráli Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem, Marek Eben, Luděk Sobota, Martin Dejdar či Jiří Schmitzer, její zakladatel nikdy nechtěl dělat populární divadlo. "To mě ani nebavilo. Ale aby člověk odcházel z toho divadla a měl pocit, že se s tím, co zažil, opravdu sžil," říkal Schmid. Studio Ypsilon vzniklo v Liberci roku 1963 nejprve jako nezávislá experimentální skupina Jana Schmida, od počátku až dosud vedoucího souboru a tvůrce jeho stylu i poetiky. Zformoval ji během vojenské služby. "V tehdejší společnosti i v divadle toho hrozně moc chybělo. Cítil jsem, že by se mělo o divadle uvažovat úplně jinak. Rozčilovala mě nadnesená psychologie a například falešné pauzy," vyprávěl Schmid v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Pod názvem Ypsilon soubor existoval od roku 1964, pět let nato se profesionalizoval. Jeho tvůrčí metodou vždy byla kolektivní improvizace. Ansámbl programově pracoval s řízenou náhodou a neukončeností. "Improvizace byla za socialismu zapovězena, avšak po nějakém úsilí jsme dostali povolení. Museli jsme ale všechny věci nahrávat a předkládat cenzuře," zmiňoval Schmid. Jan Schmid ve filmu Ovoce stromů rajských jíme z roku 1969. | Foto: Bonton Home Video Usiloval také o to, aby se promísily všechny profese a hudebníci se měnili v herce. "Hrál dokonce i dramaturg Zdeněk Hořínek a ukázalo se, že je přesvědčivější než lecjaký herec, protože je nesmírně autentický. Samozřejmě nemohl být například Macbethem, kterého hrál Jiří Lábus. Na to zase nebyl vybaven," vyprávěl. Od konce roku 1978 sídlí Studio Ypsilon v Praze, v raně funkcionalistickém Paláci Olympic na adrese Spálená 16. Nejprve bylo připojeno k Divadlu Jiřího Wolkera, v roce 1990 se stalo samostatnou scénou. Jan Schmid, narozený 14. června 1936, mimo divadla psal knížky, sám je ilustroval, kreslil plakáty k inscenacím, hrál ve filmech, vyučoval na pražské DAMU, objevoval se v televizi i rozhlase. Jako herec byl například tajemným svůdcem v podobenství Ovoce stromů rajských jíme Věry Chytilové i sociologem v její Kalamitě. Schmid vynalezl jedinečnou metodu divadelní montáže. Inscenoval mimo jiné i Jarryho Krále Ubu, Macbetha, hru Bůh Woodyho Allena a další. Manžel herečky Jany Synkové se jako výtvarník věnoval tvorbě plakátů, knižních ilustrací, kostýmnímu výtvarnictví a scénografii. V roce 2017 převzal Cenu Thálie za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění.