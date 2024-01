Zemřel herec Norbert Lichý, nepřehlédnutelný mistr malých rolí. Bylo mu 59 let

Zemřel herec Norbert Lichý. Loni v prosinci oslavil devětapadesáté narozeniny. Informaci o jeho úmrtí zveřejnilo ostravské Divadlo Petra Bezruče, v němž dlouhodobě působil. Divadlu to oznámila rodina umělce, který byl držitelem prestižních ocenění. Před kamerou dostával menší role, díky svému hereckému projevu ale rozhodně nezapadl.

Diváci si ho mohou pamatovat například jako rolbaře a pozdějšího hokejového manažera Zbyňu ze seriálu Lajna, jako berní úředník se objevil v sitcomu Comeback.

"S ohledem na rodinu nebudeme zatím okolnosti úmrtí více komentovat. Další informace zveřejníme v pátek," řekla mluvčí divadla Marcela Bednaříková.

Ostravský rodák se 29. prosince 1964 narodil do rodiny režiséra, herce a dramatika Saši Lichého. Na prknech Divadla Petra Bezruče, se objevil už jako dítě. Po maturitě na gymnáziu nebyl přijat ke studiu herectví na JAMU, a tak v roce 1984 nastoupil jako elév do angažmá v Severomoravském divadle Šumperk. V letech 1986 až 1987 byl v angažmá v Divadle loutek a následně nastoupil do Divadla Petra Bezruče.

Mezi jeho výrazné divadelní role patřil například Harpagon v Lakomci, Duncan v Macbethovi, Truffaldino ve Sluhovi dvou pánů, Parfen Semjonovič Rogožin v Idiotovi, Antonín Důra v Rozmarném létu nebo Roman Kopfrkingl ve Spalovači mrtvol.

Za svůj mimořádný výkon za roli Mendela Singera v inscenaci Job získal Cenu Thálie 2009. V roce 2022 obdržel Cenu Jantar udělovanou umělcům z Moravskoslezského kraje. V roce 2016 zvítězil v divácké anketě Týdeníku Rozhlas o nejpopulárnější herecké výkony Neviditelný herec za četbu z románu Motýlek.