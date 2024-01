Zemřel herec Norbert Lichý, nepřehlédnutelný mistr malých rolí. Bylo mu 59 let

Zemřel herec Norbert Lichý. Minulý měsíc oslavil teprve 59. narozeniny. Informaci o úmrtí zveřejnilo ostravské Divadlo Petra Bezruče, v němž dlouhodobě působil. Potvrdila ho rodina umělce, který byl držitelem prestižních ocenění včetně Thálie. Před kamerou dostával menší role, díky osobitému projevu ale nezapadl.

Diváci si ho mohou pamatovat jako rolbaře a pozdějšího hokejového manažera Zbyňu z internetového komediálního seriálu Lajna scenáristy Petra Kolečka. Coby berní úředník se objevil v sitcomu Comeback. Ztvárnil soudruha Vozobuleho ve Volze, instalatéra Brázdu v Doktorovi Martinovi nebo probačního úředníka Macátka v Ohnivém kuřeti.

Z filmů Lichý účinkoval třeba v Amnestii připomínající největší vzpouru ve vězeňské historii bývalého Československa. Hrál starostu v Lidicích, nadlesního Kabelatsche v Hastrmanovi, Míru Kluce v celovečerním Okresním přeboru nebo řidiče kamionu v Zakázaném uvolnění režiséra Jana Hřebejka. Stejně tak se mihnul v Hmyzu, posledním celovečerním dílu Jana Švankmajera.

Norbert Lichý se narodil 29. prosince 1964 v Ostravě do rodiny režiséra, herce a dramatika Saši Lichého. Na prknech Divadla Petra Bezruče se objevil už jako dítě. Po maturitě na gymnáziu nebyl přijat ke studiu herectví na JAMU, a tak roku 1984 nastoupil jako elév do angažmá v Severomoravském divadle Šumperk. V letech 1986 až 1987 pokračoval do Divadla loutek a následně do Divadla Petra Bezruče.

Mezi jeho výrazné role patřil Harpagon v Lakomci, Duncan v Macbethovi, Truffaldino ve Sluhovi dvou pánů, Rogožin v Idiotovi, Důra v Rozmarném létu, Argan ve Zdravém nemocném, Lízal v Maryše, Kopfrkingl ve Spalovači mrtvol nebo Woland v Mistrovi a Markétce. Ztvárnil také kněze v Zapomenutém světle podle prózy Jakuba Demla nebo Neznámého, vypravěče a posledního obyvatele Karviné, v inscenaci Šikmý kostel dle stejnojmenného románu Karin Lednické.

Za mimořádný výkon v roli Mendela Singera z inscenace Job získal Cenu Thálie 2009. V roce 2022 přidal Cenu Jantar udělovanou umělcům z Moravskoslezského kraje. Roku 2016 též zvítězil v divácké anketě Týdeníku Rozhlas o nejpopulárnější herecké výkony Neviditelný herec za četbu z románu Motýlek.

Nedlouho před smrtí Lichý načetl korespondenci Jana Wericha a Jiřího Voskovce jako audioknihu pro vydavatelství Tebenas. Lichý mluví Wericha, Václav Knop pak Voskovce.